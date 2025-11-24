Mannen som åtalats för mordet på den kvinnliga ambulanssjukvårdaren i Nordanstig vittnade själv för SOS alarm om att han bara några dagar tidigare agerat hotfullt. Trots det bedömde SOS Alarm att polis inte behövdes. Och ambulanspersonalen skickades ut själva på larmet. Det kunde Arbetet berätta i förra veckan.

Efter mordet har fack och arbetsgivare krävt lagändringar för att vårdpersonal lättare ska kunna få varningar om farliga personer när de åker på larm. De vill få tillgång till polisens misstanke- och brottsregister för att kunna ”flagga” potentiellt riskfyllda adresser och personer.

Och nu tillsätter regeringen en utredning som ska se över vad som behöver ändras för att undvika att ambulanspersonal hamnar i liknande situationer framöver, rapporterar Ekot.

”Måste vara trygga”

Sjukvårdsminister Elisabet Lann (KD) kallar det för en snabbutredning, där utredaren bland annat ska titta på ett system för flaggning.

– De som arbetar 24/7 för att vi ska känna oss trygga, de måste vara trygga i arbetet, säger Lann till Ekot.

Utredningen som ska kartlägga informationsdelningen inom regionerna men också med andra aktörer, som SOS Alarm och polisen, kommer att få maximalt sex månader på sig, enligt Ekot.

Lagändring krävs

Redan i dag finns möjlighet att dela information och få varningar om potentiellt våldsamma personer. Men många regioner använder inte den möjligheten.

Nu planerar dock flera regioner att införa journalläsningar i ambulanserna, enligt Ekot. Polisen kan också dela viss information till regionerna. Men en lagändring krävs för att ambulanspersonalen själva ska kunna gå in i polisens register, enligt Elisabet Lann.

I en rapport från Socialstyrelsen från i somras rekommenderas att fler regioner gör som region Kronoberg, där ambulanspersonal får läsa patientjournaler. Myndigheten tycker att det bör göras så fort som möjligt.

– Uppnår man då inte en betydligt bättre säkerhet för ambulanspersonalen så måste man gå vidare med någonting annat, då kan flaggning vara aktuellt. Men det vi föreslår kan man göra inom loppet av några veckor eller månader, sade Anders Nordlund, utredare på Socialstyrelsen, nyligen till Kommunalarbetaren.