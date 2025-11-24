Artikeln i korthet Sedan Connect Bus tog över linjetrafiken i Region Kronoberg 2023 har bolaget tvingats betala miljonbelopp i vite på grund av förseningar och inställda turer. Nu sägs avtalet upp.

Trots problemen skapar beskedet oro hos bussförarna i regionen eftersom en ny upphandling riskerar att innebära ännu sämre villkor.

Fackförbundet Kommunals skyddsombud kräver att politikerna tar ansvar för situationen. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

I förra veckan kom beskedet. Connect Bus säger upp avtalet i förtid med Länstrafiken i Kronoberg. Avtalet var tänkt att gälla ända till 2035.

Men de ekonomiska förlusterna har blivit för stora. Gång på gång har Connect tvingats betala miljonbelopp i vite för förseningar och indragna turer.

Nu ska avtalet avslutas inom cirka tre år.

– För varje ny schemaperiod har det blivit försämringar och blivit tuffare, säger Kommunals skyddsombud inom trafiken i Region Kronoberg, Eva Magnusson.

Hon har jobbat i branschen i 25 år och har aldrig hört talas om att ett bolag drar sig ur frivilligt så långt i förväg, som nu.

Arbetspass till döda förare

Hon berättar att det var rörigt i i början när Connect tog över. Vissa fick samma pass en del fick inga pass.

– Till och med döda chaufförer fick turer. Det var väldigt snurrigt i början.

Men hon påpekar att Connect bara försökt följa de beslut om turer och tidtabeller som lagts av Länstrafiken Kronoberg. I grunden är det politiska beslut som styr.

– Vi på facklig väg måste gå på politikerna. Man har urholkat yrket busschaufför så att det bara smäller om det.

Kan bli ännu värre

Med ett anbud som låg en bra bit under de andra bussbolagen vann Karlsson Buss Vaggeryd upphandlingen för linjetrafik i Kronoberg 2023–2035.

Snart gick Karlsson Buss upp i Connect. Innan hade flera små bolag skött trafiken i Kronoberg.

Trots problemen med Connect oroar det uppsagda avtalet bussförarna.

– Oro finns att det ska bli ännu värre efter en ny upphandling. Det är inte så att bolagen bryter mot kollektivavtal utan det är ju kollektivavtalet som är så svagt. Eftersom hela tiden lägsta pris vinner så kommer det givetvis inte bli bättre, säger Eva Magnusson.

Men hon hoppas ändå att man på facklig väg ska kunna få till en förändring inför nästa upphandling.

– Vi måste samla oss ordentligt nu och vända oss till politikerna så att vi får dem att första hur vår arbetssituation är. Men tyvärr är det inte bara vi som går på knäna, vi har samma inom hemtjänst, skola och vård. Hela välfärdssamhället drivs av folk med ohållbara arbetssituationer.

Kontrollerat avslut

Connect Bus avböjer att kommentera och regionens trafikdirektör Pär Welander har inte gått att nå.

I ett gemensamt pressmeddelande uttalar han sig om vad som hänt och om framtiden.

– Den bästa lösningen i den här situationen är att avsluta avtalet i förtid – men behålla det tillräckligt länge för att få ett kontrollerat avslut, hinna göra en kvalitetssäker upphandling och övergå till en ny trafikutövare, säger han enligt pressmeddelandet.

Vi har också sökt ordföranden i regionens trafiknämd, Joakim Pohlman (S).