Den 4 februari i år skulle en arbetare på Guldfågelns fabrik i Mörbylånga just avsluta sitt jobbpass.

Han tryckte på stopp på köttmaskinen han jobbade, för att kunna ta ut en smet med malt kycklingkött.

Men maskinen stannade inte direkt som den skulle, och när han sträckte in sin högra hand blev den klämd mellan flera rörliga knivar, så kallade paddlar, i maskinen.

Fingarna gick inte att rädda

Han blev svårt skadad och fördes till sjukhus. Olyckan slutade med att hela pekfingret behövde amputeras, delar av långfingret förlorades och ringfingret skadades.

– Det är tragiskt det som hänt. Folk reagerade väldigt mycket på det efteråt, säger Pontus Svensson som är skyddsombud på fabriken.

Risker finns alltid

Han berättar att flera delar i jobbet är riskfyllda på Guldfågeln. Men att något så här allvarligt händer är ovanligt, säger han.

– Det här var ganska unikt och inte alls talande för arbetsmiljön på fabriken. Men det finns såklart alltid risker.

Efter olyckan slog en åklagare fast att Guldfågeln som arbetsgivare varit oaktsam och inte tagit sitt fulla arbetsmiljöansvar när det här hände.

Enligt åklagaren hade köttmaskinen inte kontrollerats ordentligt eftersom knivarna inte stannade direkt när maskinen stoppades.

Krävs på 300 000

Guldfågeln borde ha gjort en annan bedömning av riskerna och anpassat maskinen så att man inte skulle kunna komma i kontakt med knivarna i rörelse – då hade olyckan sannolikt kunnat undvikas, anser åklagaren.

Därför döms företaget att betala en böter på 300 000 kronor.

Att företaget bedöms vara ansvarigt är rimligt – men bötesbeloppet hade kunnat vara högre, tycker Pontus Svensson.

– Det är en person som har skadat sig allvarligt, han förlorade flera kroppsdelar, och företaget bedöms ha ett ansvar. Då kan jag tycka att beloppet är litet. Företaget har nog råd.

Hårdare rutiner

Sedan olyckan skedde har rutinerna på arbetsplatsen skärpts upp och maskinen plockats bort.

Men riskerna i den här typen av fabrik är svåra att helt undvika, tror Pontus Svensson.

– Vi kommer nog alltid att ha kvarnar som maler kyckling, och det finns mycket risker på en sån här arbetsplats. Men vi jobbar aktivt med det hela tiden.