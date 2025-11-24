”4 500 kronor extra till hemtjänsten – alla vi andra i omsorgen blir utan”

De styrande i Trollhättan har beslutat om budgeten för 2026 där man väljer att ge personalen i hemtjänsten 1 500 kronor mer i månaden i lön under tre år. Det vill säga en löneökning med 4 500 kronor på tre år. Motiveringen är att öka attraktionskraften och arbetsmiljön för personalen. Hur tänkte ni nu?

Ni visar övrig vårdpersonal på särskilt boende, korttidsboende, LSS och inom personlig assistans att de inte är lika mycket värda.

Hur tänkte ni när ni väljer att endast personalen i hemtjänsten får en löneökning motsvarande 54 000 kronor över den kommande treårsperioden, medan de andra inte får detta?

Ställer grupper mot varandra

Ni ställer den ena gruppen mot den andra, och sedan tror ni att ni ska framstå som en attraktiv arbetsgivare.

Hur tänkte ni när ni anser att dåliga schema, underbemanning och dålig arbetsmiljö bara förekommer inom hemtjänsten? Hur tänkte ni när ni gynnar en grupp framför en annan, utanför det centrala kollektivavtalet?

Personal som jobbar på äldreboende, korttids och inom LSS är också slitna. Nu ska de få se kollegor i andra verksamheter gå hem med flera tusen mer i månaden.

Risken för interna konflikter ökar och rekryteringen till andra omsorgsverksamheter kommer att bli svårare när deras villkor halkar ännu längre efter.

Hur tänkte ni när ni väljer att frångå principen om likabehandling som är reglerad i Kommunallagen?

Politikerna har gjort självmål

Svaret är givet… Ni tänkte inte alls? Ni hade helt enkelt en väldig otur när ni försökte tänka. Ni tänkte framför allt inte på att det är valår 2026.

Jag tänker på att all vårdpersonal inom omsorgsförvaltningen vill känna sig sedda och likabehandlade. Jag tänker på att inte ställa grupp mot grupp, att alla är lika mycket värda.

Jag tänker att all vårdpersonal inom omsorgsförvaltningen ska omfattas av kommunallagens likabehandlingsprincip. Samma löneökning till alla!

Jag tänker på att det är valår 2026, och att ni precis har gjort självmål.

Björn-Inge Lindblad undersköterska och huvudskyddsombud OF Korttids, växel och dagvård, Trollhättan