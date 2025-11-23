Artikeln i korthet En larmsamordnare på Kriminalvården i Huddinge tog fel på en handgranat och en gummiboll och tog med den in i receptionen, vilket ledde till en allvarlig incident.

Efter att ha insett misstaget larmade han 112 och placerade handgranaten i en buske, men ingen kom till skada.

Utredningen har visat att hanteringen av det okända föremålet var felaktig och riskfylld, och Kriminalvården rekommenderar utbildning för att bättre hantera liknande situationer i framtiden.

Det är en torsdag i juni när en anställd vid Kriminalvården misstar en handgranat för en gummiboll.

Klockan kvart i åtta kommer mannen till jobbet, frivården i Södertörn i Huddinge. Han är så kallad larmsamordnare, vilket innebär att han ansvarar för att samordna och vidta åtgärder vid incidenter.

Som nu. En klient som kommit till kontoret för ett möte har uppmärksammat ett okänt föremål utanför entrén.

Larmsamordnaren går med två kollegor för att undersöka föremålet. Fortsättningen beskrivs i Kriminalvårdens incidentutredning, som tidningen Publikt var först med att rapportera om:

”Han granskar föremålet och konstaterar att det ser ut som en gummiboll. Han beslutar därefter att ta med sig föremålet in i receptionen för att undersöka det närmare.”

Larmar 112

Det står något på den förmodade gummibollen: ”Brm 93”. När mannen söker på Google förstår han misstaget – i handen håller han troligtvis en handgranat.

Då går han direkt ut från receptionen och lägger handgranaten i en buske, avbryter alla pågående besök och larmar 112.

Även om ingen kom till skada bedömer Kriminalvården händelsen som allvarlig.

– Det var ju tur att den inte exploderade, säger utredare Kjersti Mårtensson och kallar händelsen för en ögonöppnare för alla som jobbar ute i verksamheten.

I övrigt hänvisar hon i rapporten, där det står: ”Att ta upp ett okänt föremål, och ta det med in i lokalerna, som i det här fallet, kan resultera i livsfara. Det kan inte frångås att det är en felaktig och omdömeslös hantering. Inte bara att det kan vara en fara för den som hanterar föremålet utan även för övriga medarbetare och personer i dess omedelbara närhet”.

Hotfullt mejl

Där konstateras också att larmsamordnaren hade agerat annorlunda om han hade känt till ett hotfullt mejl som skickats till kontoret samma morgon.

Handgranaten ska ha varit ”skarp” men saknat vissa delar. Så det är oklart om den fungerat innan den kastats på platsen, enligt utredningen.

Enligt tidningen Publikt pågår en förundersökning som bland annat gäller försök till allmänfarlig ödeläggelse och grovt olaga hot.

Kriminalvårdens utredare rekommenderar frivården Södertörn att ha utbildning och övning med alla anställda för att bli bättre på att hantera sådana här situationer. Utbildningen för larmsamordnare är två dagar lång. Om det är för kort eller lagom kan inte utredaren Kjersti Mårtensson uttala sig om, säger hon.