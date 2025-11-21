Artikeln i korthet Teslastrejken har nu pågått i över två år, och företaget fortsätter att registrera registreringsskyltar på nya adresser för att undvika fackens blockad.

Nya adresser som används för registrering tillhör ofta privatpersoner, inklusive anställdas släktingar, vilket väcker frågor om samarbetet mellan dem och Tesla.

Fackledare kritiserar Teslas metoder som oseriösa och uppmanar företaget att istället förhandla med facken snarare än att försöka kringgå reglerna i Sverige. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

En villa i Trångsund. Ett lägenhetshus i Vårby. En mexitegelvilla i Tullinge.

Arbetet kan nu berätta att de adresser som Tesla använder för att runda fackens postblockad under strejken går till privatbostäder. Bland annat använder Teslaanställda sina egna hem för att kunna få ut registreringsskyltar – eller sina föräldrars.

– Det är genant att ett av världens största bilföretag som ägs av en av världens rikaste människor, sjunker så här lågt. Det är tyvärr helt oseriöst att ett sånt här stort företag bedriver verksamhet på det här sättet, säger Sekos ordförande Gabriella Lavecchia när hon får höra nyheten.

Huset i Tullinge.

Katt- och råttalek

Drygt två år. Så länge har Teslastrejken nu pågått. Och katt- och råttaleken fortsätter. Men nu genom Teslaanställdas privatbostäder och anställdas släktingar.

För ett år sedan avslöjade Arbetet att Tesla hade rundat fackens postblockad. Bolagets svenska gren TM Sweden hade fått ut sina registreringsskyltar på för facken helt okända adresser.

Medan facken trodde att de hade full koll på sin blockad gick i stället runt 18 000 skyltar till fyra oblockerade adresser runt om i landet. Bland annat till ett bilvårdsföretag i Göteborg och en villa i Trångsund.

När Arbetet knackade på i Trångsund öppnade en man i röd Teslatshirt som inte ville prata med oss.

Sedan dess har katt- och råtta-leken följt ett tydligt mönster. Facken blockerar, Tesla registrerar nya adresser. Så blockerar facken igen – och Tesla anmäler nya adresser till Transportstyrelsen. Till slut varslade till och med facken i smyg.

Ny filial: 75-årig kvinnas hus

Men vilka är det egentligen som tagit emot skyltarna? Vem är den hemlighetsfulla mannen i röd Tesla-t-shirt? Han som hjälpte Tesla mitt under brinnande strejk?

Frågan får svar när Arbetet begär ut mejlen som Tesla skickat till Transportstyrelsen för att adressändra när facken blockerat de gamla adresserna.

Den Teslaanställda som mejlat är en person vars engelska jobbtitel innebär att man ansvarar för att verksamheten flyter på. Hon har samma efternamn som mannen i villan i Trångsund. När Arbetet tittar närmare på personkopplingarna visar det sig att hon har anmält sina föräldrars hus i Trångsund som filial.

När Arbetet kollar på de andra senast ändrade adresserna visar de sig också tillhöra privatpersoner. Tidigare har det i större utsträckning handlat om bilvårdsföretag.

I ett lågt bostadshus i rött tegel i Vårby i Huddinge ligger en annan relativt nyregistrerad Teslafilial för att ta emot registreringsskyltar. Där bor en kvinna som jobbar med kundrelationer på Tesla tillsammans med en släkting.

På en tredje filialadress bor en 75-årig kvinna i en mexitegelvilla i Tullinge, en bit utanför Stockholm. Hon ägde tidigare ett företag i Tumba som i dag är ”skadeverkstad med auktorisation för Tesla”, och lämnade styrelsen för ett år sedan.

Bostadshuset i Vårby.

En fjärde adress går till ett hus i Ösmo där ingen är skriven. Huset ägs av två gifta advokater. En av parets söner har tillsammans med pappan och sin broder drivit ett uppmärksammat bolag för förråd och intervjuats i Dagens Industri.

Ingen vill prata

Arbetet har sökt TM Swedens pressansvariga som avböjer kommentar. Vi har också sökt personerna på adresserna, men ingen har velat prata. Vi har ställt frågor som:

Hur ser dealen ut med Tesla/TM Sweden?

Får ni ersättning för att ta emot registreringsskyltar?

Eller är det andra skäl, till exempel synen på strejken och personliga övertygelser, som driver er att hjälpa Tesla under strejken?

Seko: ”Förhandla i stället”

Transportstyrelsen kan inte svara på vilket sätt som i dagsläget är det vanligaste för Tesla att få ut registreringsskyltar.

Men myndigheten konstaterar att det både förekommer att skyltar kommer fram på vanligt vis (att Transportstyrelsen skickar ut skyltarna) och att ersättningsskyltar beställs av privatpersoner när bilen byter ägare från TM Sweden till bilköparen. Då levereras skylten direkt hem till personen och påverkas därför inte av blockaden. Enligt Transportstyrelsen har också provisoriska skyltar lämnats ut av polisen för flera bilar. Det ska ske om ett fordon blir av med sina skyltar.

Parallellt med katt- och råttaleken har det pågått rättsprocesser kring registreringsskyltarna. Det senaste är att TM Sweden överklagat Transportstyrelsens beslut att inte låta någon annan än Postnord hämta ut skyltarna hos tillverkaren.

Sekos ordförande Gabriella Lavecchia säger till Arbetet att hon tycker Tesla ska sätta sig vid förhandlingsbordet i stället för att ”lägga tid, pengar och energi på att bryta mot den modell som gäller här i Sverige”.