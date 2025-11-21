I över två decennier har medarbetare i hemtjänsten berättat om en verklighet där stoppuret styr mer än omsorgen.

Minutstyrningens logik har skapat en arbetsmiljö präglad av stress och detaljkrav, samtidigt som de äldre fått en mer fragmenterad och otrygg omsorg.

Nu bryter Solna äntligen med detta arbetssätt. Nu genomförs den förändring som personalen länge efterfrågat: minutstyrningen avskaffas i den kommunala hemtjänsten.

I stället införs en tillitsbaserad modell där planering, kontinuitet och professionellt omdöme får ta större plats.

Personalen i centrum

Med den nya modellen flyttas fokus från sekunder och kontroll till det som borde vara självklart: kvalitet, trygghet och tid att se varje individ.

Brukarnas behov och personalens kompetens får stå i centrum.

Kommunal märker redan hur förändringen skapar arbetsro hos personalen.

När detaljstyrningen minskar sjunker stressnivåerna och personalen får möjlighet att använda sin yrkeskunskap på riktigt. Det gynnar både arbetsmiljön och omsorgen.

Påverkar schema och arbetsmiljö

Förändringen innebär nya rutiner.

Schemaläggningen måste anpassas för att ge utrymme för planering. Enheterna behöver rätt utrustning.

Och samtidigt ska arbetsmiljön stärkas.

Att denna omställning nu sker är resultatet av långsiktigt arbete mellan Kommunal och Socialdemokraterna i Solna.

Personalen med från början

För första gången på länge bjuds Kommunal in till varje enhet från start. Det gör att personal, chefer och HR får samma information och kan bygga förändringen tillsammans.

Det är ett sätt att visa att besluten om hemtjänsten ska formas nära verksamheten, inte långt ifrån den.

Solnas beslut är ett första steg, men det får inte bli det sista.

Minutstyrningen är inte bara ineffektiv, den reducerar omsorgen till en mekanisk process och förminskar personalens profession.

Dags för fler att följa efter

Om hemtjänsten ska vara en trygg och hållbar del av välfärden behövs ett arbetssätt som bygger på tillit, tid och stabila relationer.

Solna visar att det är möjligt.

Nu är det dags att fler kommuner vågar följa efter.