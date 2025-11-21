När Magdalena Andersson (S) talade på Handels kongress inledde hon sitt tal med att tacka Handels medlemmar och förtroendevalda för det viktiga arbete de utför.

– Jag tänker till exempel på Insjön, där ni just nu tar en enorm och så principiellt viktig fajt för lagerarbetarnas löner och villkor, tack för det!

Hon konstaterade också att Handels medlemmar och andra LO-anslutna tagit ett stort ansvar de senaste åren. Först genom att fortsätta att gå till jobbet under pandemin och se till så att samhället fungerade och efter det genom att inte kräva för höga löneökningar när inflationen rusade.

– Ni har ställt upp för Sverige. Nu är det dags för Sverige att ställa upp för er, sade hon och nämnde höjda barnbidrag, billigare bostäder och billigare medicin som exempel.

Hon lovade också att Socialdemokraterna ska skrota karensavdraget vid sjukdom om de kommer till makten efter nästa val.

– Jag vill att karensavdraget ska avskaffas för alla som jobbar en gång för alla. Det räcker nu! Och jag kan säga att Linda och andra från Handels tjatat rätt mycket i den här frågan, men det har varit helt rätt. Facklig politisk samverkan, ni vet, sade hon med en blinkning till Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

”Ser att Handels vill driva sänkt pensionsålder”

Efter talet ställde Handelsnytt några fler frågor till Magdalena Andersson om hur hon ser på andra punkter som som lyfts under Handels kongress.

Kongress har precis beslutat att facket ska jobba för sänkt pensionsålder. Hur ser du på det?

– Jag kan se att man vill driva den frågan. Många av Handels medlemmar börjar ju jobba direkt efter gymnasiet, och då blir det många år i arbetslivet.

Kan de hoppas på stöd från Socialdemokraternas om ni vinner valet nästa höst?

– Det vi driver är frågan om arbetarpension, att man ska få en bonus om man jobbat i många år, så att det inte blir som i dag att man får låg pension även om man jobbat länge. Vi vill också att man ska kunna gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet om man har haft ett slitigt jobb utan att det ska påverka pensionen.

Men sänkt pensionsålder är inte aktuellt?

– Pensionssystemet ska ju vara självförsörjande. Vi lever i genomsnitt längre, och behöver också jobba längre om systemet ska gå ihop.

”Rimligt att tandvård ska ha högkostnadsskydd”

Att tandvård ska ha samma högkostnadsskydd som sjukvård, är annan fråga som kongressen bestämt att Handels ska prioritera. Hur ser du på det?

– Principiellt är det klart att det är så det ska vara. Det är rimligt, och vi vill att man ska ta steg i den riktningen. Vi hade ju fri tandvård för unga som nuvarande regeringen har försämrat så att gränsen har sänkts från 24 till 19 år. Vi har också förbättrat för äldre och fler förändringar är på gång, som vi står bakom.

Att kunna leva på sin lön är den kanske viktigaste frågan för många medlemmar i Handels. Allt fler är fattiga fast de jobbar och fyra av tio butiksanställda kan inte försörja sig på lönen. Hur ser du på det?

– Det är ju inte ett Sverige som vi vill ha. Det handlar både om att man ska kunna jobba heltid, och om löner och villkor. Vi ska ha starka fackföreningar för att få bra villkor och vi ska använda politiken för att underlätta facklig aktivitet snarare än att försvåra.

Magdalena Andersson tackade Handels medlemmar från talarstolen under kongressen.

– Sedan handlar det om hur man driver den ekonomiska politiken. Driver man politik för höginkomsttagare och kapitalägare eller för vanligt folk? Vi har ju varit väldigt kritiska till att sänka skatten för höginkomsttagare samtidigt som vanliga familjer har det supertufft. Vi har konkreta förslag om att barnbidraget och att inte göra det dyrare att hämta ut medicin.

”Upp till parterna att avgöra rätten till heltid”

Facket har drivit frågan om rätt till heltid länge. Det står både i nya las och i Handels kollektivavtal att heltid ska vara norm. Trots det har butiksanställda fått färre timmar på sina kontrakt under 2000-talet. När är det dags för politiken att gå in och agera?

– Det tycker jag är upp till parterna att säga. Det är fackföreningsrörelsen som ska bedöma när en fråga är bäst att lösa partsvägen och när den är bäst att lösa via politiken. Att vi skulle gå in och lagstifta i frågor som parterna vill lösa själva, det tror jag inte är bra.