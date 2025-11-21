Artikeln i korthet Regeringen har tillsatt en statlig utredning om välfärdskriminalitet inom personlig assistans men har uteslutit facket Kommunal från expertgruppen, trots att både arbetsgivarorganisationer och brukarorganisationer är med.

Kommunal kritiserar beslutet och påpekar att deras perspektiv om otrygga anställningar är viktiga för utredningen.

Socialminister Camilla Waltersson Grönvall förklarar att det alltid görs ett urval av vilka experter som ska ingå och att Kommunal kan komma med synpunkter när utredningen ska ut på remiss. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

I våras tillsatte regeringen en statlig utredning om välfärdskriminalitet inom personlig assistans.

Men nu när det är klart vilka som får sitta i expertgruppen utestängs de personliga assistenternas fackförbund Kommunal.

Däremot är arbetsgivarorganisationerna Vårdföretagarna och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, med.

Funktionsrätt Sverige som representerar de i behov av personlig assistans är också med i expertgruppen.

– Det står till och med i utredningens direktiv att arbetsgivare och arbetstagare ska ges möjlighet att komma med synpunkter. Att man då väljer ut både arbetsgivarorganisationerna och brukarorganisationerna men inte de som representerar de anställda, då blir det bara en bild av det som behöver lyftas in, säger Lisa Bondesson, samhällspolitisk chef på Kommunal.

Principfråga

Hon säger att det dels är en principfråga att facket inte ska utestängas medan arbetsgivarna får vara med, men också att Kommunal har viktiga perspektiv som behövs i utredningen.

– De otrygga anställningarna som personliga assistenter har gör att man hamnar i en beroendesituation. Det är lättare att pressa en person som är otrygg än en person som har en trygg anställning. Det är en utgångspunkt som ingen av de andra aktörerna har med sig, säger Lisa Bondesson.

Minister: Görs alltid ett urval

Expertgruppen utses av regeringen. Socialminister Camilla Waltersson Grönvall (M) skriver i ett sms till Kommunalarbetaren att det alltid görs ett urval av vilka som ska ingå i en expertgrupp.

”Utredningen måste kunna arbeta effektivt och det är en bedömning i varje enskilt fall vilka experter som behövs”, skriver hon.

Inte heller i den så kallade referensgruppen får Kommunal vara med, utan har enbart bjudits in till enskilda möten med utredningen.

Referensgruppen fungerar som bollplank och kan komma med inspel till utredningen, men utses av utredningen själva.

Camilla Waltersson Grönvall hänvisar därför frågor om varför Kommunal inte heller ingår där till utredaren.

Hon skriver också att utredningen när den är klar kommer skickas på remiss och då ges även organisationer som Kommunal möjligheter att komma med synpunkter.

Kommunal: Systematiskt problem

Lisa Bondesson på Kommunal säger att det inte är första gången som den här regeringen utestänger facket från statliga utredningar och pekar på att alla tre fackliga centralorganisationer, LO, TCO och Saco, tidigare i år protesterat mot det, något som Arbetsvärlden nyligen rapporterat om.

– Det finns en lång lista på statliga utredningar som facken utestängs från. Det är ett systematiskt problem.