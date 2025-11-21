Högern vill inte ha någon integration

Arbetslösheten är tre gånger högre bland invandrare än inrikes födda. Fattigdomen är fem gånger så hög. I utsatta områden är trångboddheten utbredd och gängkriminella rekryterar barn på skolorna.

Högern har en poäng när de säger att integrationen har misslyckats.

Nu har Socialdemokraterna bestämt sig för att göra något åt saken.

Men de gjorde ett misstag. Socialdemokraterna trodde att högerns klagan på misslyckad integration betydde att de ville att den skulle lyckas. Inget kunde vara längre från sanningen.

Sverigedemokraterna vill definitivt inte ha någon integration. De vill skicka ut alla utomeuropeiska invandrare ur landet, oavsett hur mycket de bidrar till samhället. Moderaterna kan säkert tänka sig en etnisk underklass som städar toaletter i välbärgade villakvarter, innan de pendlar hem på kvällarna. De allra mest strävsamma kanske till och med kan tas upp i gemenskapen och få kalla sig svenskar, så länge de assimilerar sig. Men att blanda befolkningen är inte aktuellt.

Rasblandning: nej tack

När Socialdemokraterna kommer med förslag på hur man främjar integrationen bemöts de därför inte av en konstruktiv diskussion kring lämpliga medel för ett gemensamt mål, utan av en fientlighet som senast sågs i den amerikanska södern på 1960-talet när det föreslogs att man skulle integrera skolorna. Budskap som tidigare antyddes med hundvisslor framförs nu med basuner. Rasblandning: nej tack.

Efter att Socialdemokraternas förslag om att använda bostadspolitiken som integrationsverktyg stämplats som ”tvångsblandning” har debatten spårat ur och Socialdemokraterna har hamnat på defensiven.

Kanske är det dags för ett omtag.

Det är inte säkert att det bästa sättet att angripa segregation är med ett frontalangrepp. När det gäller språkundervisning behövs riktade åtgärder mot specifika grupper, men när det gäller saker som arbetslöshet, fattigdom, boendesegregation, bristande skolgång och rekrytering till gängkriminalitet är kanske mer allmänna åtgärder att föredra.

Politik för alla

En het arbetsmarknad gör det lättare för alla att komma in, oavsett bakgrund eller färdigheter. Särskilt om man också väcker liv i arbetsmarknadspolitiken.

En mer enhetlig skola utan vinstdrivande skojare och glädjebetyg gör att fler klarar av sina studier.

Att bygga bostäder rent allmänt skapar flyttkedjor ut ur utsatta områden (och stimulerar samtidigt ekonomin och skapar jobb).

Rent politiskt är det nog enklare att lansera billiga hyresrätter som en åtgärd för att bygga bort bostadsbristen åt alla än som ett verktyg för att blanda befolkningen.

Integration är på många sätt en bieffekt av ett välfungerande samhälle med hög social rörlighet. Sådant som uppstår i en högtrycksekonomi när det finns fler lediga jobb än antalet arbetslösa.

I stället för att ställa grupper mot varandra är det bättre med en politik som ger alla – oavsett bakgrund och hudfärg – rätt till arbete, bostad och ordentlig utbildning, som grundlagen anger.