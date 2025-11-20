Artikeln i korthet Trafikvakten Jeanette Lundberg möter dagligen aggressiva och respektlösa beteenden från bilförare när hon jobbar.

En undersökning från Seko visar att nio av tio vägarbetare känner oro för sin säkerhet på jobbet.

En undersökning från Seko visar att nio av tio vägarbetare känner oro för sin säkerhet på jobbet.

Arbetsmiljöverket tillsätter en tillsyn för att granska 400 arbetsplatser för att förbättra säkerheten vid vägarbeten.

En glödande cigarett som flyger förbi ansiktet. En spottloska som riktas åt hennes håll.

Inte sällan får hon höra att hon är en hora, en fitta eller en idiot av förbipasserande bilförare.

För trafikvakten Jeanette Lundberg, 56, har det här blivit vardag.

– Det händer dagligen. Jag känner ständigt att jag är utsatt. Det finns ingen respekt för oss som jobbar på vägarna.

”Folk har tappat det helt”

Hon har arbetat som trafikvakt i över tio år och upplever att det aggressiva bemötandet har ökat med åren. Hon tror att det har att göra med en allmänt mer stressad tillvaro i samhället.

– Folk har tappat det helt. De räknar med att det ska ta fem minuter att köra till jobbet. Tar det då två minuter extra för att vi gör ett arbete på vägen blir de vansinniga.

När fackförbundet Seko förra året gjorde en undersökning bland vägarbetare uppgav nio av tio att de inte tycker att trafikanter visar tillräcklig hänsyn.

Lika många svarade att de känner oro för att jobba på vägen på grund av bristande säkerhet.

Såg kollegan på bli påkörd

En oro som också Jeanette delar.

– Ja, ibland blir jag rädd. Vi hindrar ju folk och försöker få dem att köra sakta förbi våra arbeten. Men ändå kan vi ha bilar som smiter genom det avstängda området.

Hon minns särskilt ett vägarbete i centrala Malmö för ett par år sedan. De hade stängt av ett fält med taxiparkeringar längs med trottoaren, men ändå lyckades en taxibil ta sig innanför avspärrningen.

Taxin körde rakt på en av Jeanettes kollegor, mitt framför ögonen på henne.

– Det var väldigt otäckt. Min kollega klarade sig, men han blev jätterädd. Jag tror att han slutade jobba helt efter det.

Tillsätter granskning

Med bakgrund i den här utsatta arbetsmiljön ska nu Arbetsmiljöverket granska omkring 400 arbetsplatser vid vägar runt om i landet.

Syftet är att öka säkerheten för de tusentals arbetare som varje dag har sin arbetsplats på och vid vägarna, som snöröjare, bärgare och trafikvakter.

– Den yttersta risken är ju att man blir påkörd när man jobbar på vägen. Därför är vårt fokus att se till att alla arbeten ska riskbedömas innan de genomförs, säger Arbetsmiljöverkets projektledare Magnus Henriksson.

Genom att tänka till innan ett arbete påbörjas kan många faror undvikas, säger han.

– Det kan handla om att man ser till att ha rätt varselkläder på sig, att vägarna stängs av på rätt sätt och att de som jobbar är tillräckligt utvilade.

Magnus Henriksson lyfter också fram problemen med aggressiva bilister som trafikvakter och andra vid vägarbeten möter.

– Många vittnar om hot om våld och mycket skällsord som de blir utsatta för. Det är många som upplever det som obehagligt.

Det är ett svårt problem att komma åt, och kan ibland kräva att man tänker om kring hur hela arbetet ska genomföras, säger han.

– Ett sätt är om man kan undvika att stänga av vägen och i stället leda om trafiken så att trafiken flyter på. Då blir nog inte lika många förare så arga och stressade. Då kanske trafikvakterna uppfattas mer som en hjälpande hand.

Vill kunna filma bilister

Jeanette tror att det kan krävas mer än så.

Hon vill att trafikvakter ska få bära kameror, på liknande sätt som poliser och vissa vakter gör i dag.

– Det skulle kännas säkrare. Så får man folk som beter sig illa på bild och kan komma åt och böta dem.

En idé som inte är främmande för Magnus Henriksson på Arbetsmiljöverket.

– Det kan absolut vara en lösning, för att dokumentera hot och våld. Det är något som man kan ta upp i riskbedömningen, att man behöver ha kameror på ett visst vägarbete för att känna sig säkrare, säger han.