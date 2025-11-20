Bara någon vecka efter att Dagens ETC rapporterat att Ulf Kristerssons, alltså vår statsministers, presschef stoppat tidningen Dagens Nyheter från att göra ministerintervjuer kom liknande besked från Sverigedemokraterna.

I SVT:s Politikbyrån lägger partiets stabschef Linus Bylund ut texten om hur de portar journalister som upplevs ”partiska” av partiet. Han får helt enkelt meddelanden om vilka som inte är önskvärda i ”Jimmies närhet”.

Det är såklart illa att mannen som tidigare talat om att spela ”journalistrugby” säger att de inte vill släppa fram journalister till sin partiledare som gjort negativa avslöjanden om partiet. Men det är ju åtminstone på något plan begripligt.

Sverigedemokraterna har aldrig varit intresserade av en fri press. I stället har man satsat stenhårt på att lansera sin partipropaganda som journalistik. Då vill man inte ha några kritiska frågor.

Om Jimmie Åkesson haft ledaren för ett gängkriminellt MC-gäng på sin bröllopsfest, då är det något han föredrar att få frågor om av en trogen underhuggare på partiets förment självständiga megafon Riks.

Om han avslöjats med att sanktionera Trollfabriksveksamhet på kommunikationsavdelningen – då håller han ett rasande tal till nationen i partiets Youtubekanal. Vi talar trots allt om en partiledare vars årscykel är att stötvis försvinna och bli okontaktbar genom att helt enkelt gå i ide.

Det är rätt givet att han inte är intresserad av att bli granskad.

Att undvika pressen är att vilja dölja något

Och visst, jag har själv jobbat på ett partis pressavdelning för många år sedan. En hel del av jobbet är att försöka få ut sina nyheter genom så stora och välvilliga kanaler som möjligt.

Om en journalist undveks så var det för att man inte ville behöva svara på frågor – så enkelt är det.

En av få gånger det kan vara ursäktat av andra skäl är, lustigt nog, när inte minst SD:s egna kanaler och satelliter misstar rent hittepå och trakasserier för journalistik – vilket tyvärr systematiserats.

Det Moderaterna håller på med nu är något annat. Man är helt enkelt inte nöjda med bilden Dagens Nyheter givit av regeringen och inte minst Ulf Kristersson.

En regering – och det måste sägas – som börjat samla på sig ovanligt mycket skit i bagaget – från oegentliga aktieköp, till godtyckligt ministerstyre, till klassisk nepotism – där väldigt lite ansvar tagits.

Ogillar artiklar

Kanske bär jag en del av skulden där då jag är krönikör på Dagens Nyheter och då skrivit en hel del om både Kristersson och Moderaterna.

Men det är inte så konstigt då jag, till skillnad från Moderaterna, kommer ihåg att det här handlar om vår regering och vår statsminister.

Regeringskonstellationen är den yttersta politiska makten och då kommer de utsättas för hårdare granskning än andra. Detta är självklart överallt – utom bland partierna som de facto styr Sverige, tydligen.

De ser i stället sig själva som offer.

Men Ulf Kristerssons presschef, Siri Steijer, lyfter också ett antal artiklar i Dagens Nyheter de ogillar och därför gör henne tveksam till att låta partiets ministrar intervjuas av tidningen.

Bland annat handlar det om en intervju med en kvinna som inte kunnat flytta hemifrån eller fått jobb och delat med sig av detta på sociala medier.

Hon hade sedan anställts på Socialdemokratiska interntidningen Aktuellt i Politiken – något som inte stod i ursprungsartikeln.

Detta kunde man ju såklart nämnt.

Men det kan omöjligen vara anledning för vår statsminister att genom sin presschef att peka ut landets största morgontidning, vars ledarsida är oberoende liberal, för att ha en socialdemokratisk agenda och därför bojkotta den.

Då är du bra jäkla paranoid.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD) under valvakan 2022.

Hela vägen tillbaks till fyrtiotalet

Tidökonstellationens blandning av nyliberalism och främlingsfientlighet har onekligen förändrat svensk höger hela vägen tillbaka till fyrtiotalet i sin syn på det demokratiska samhället. Och då inte enbart när det kommer till synen på invandrare.

Att sköta en majoritet av sin kommunikation via ekokammare som Twitter och Facebook där ryska porrbottar och högerextrema troll hejar på varje konspiratoriskt vansinnesutspel tycks ha givit dem en hybrisartad illusion att väljarna är helt dumma i huvudet.

Att som landets statsminister på så skakig grund bojkotta medier för att man ogillar innehåll eller vinklar på enskilda artiklar – är liksom inget någon missförstår.

Det framstår nu som att Moderaterna och dess partiledare har en hel del man vill dölja och slippa konfronteras med annat än i sina egna kanaler. Och som att man försöka styra innehållet i de medier som är misshagliga.

Eller så handlar allt bara om ett hypersensitivt snöflingebeteende som faktiskt inte är riktigt klokt.

I den aspekten tycks åtminstone Moderaterna nu ha gått om Sverigedemokraterna.