Kommuner som inte gör som Lidingö får skäll av Johan Forssell

Kommunstyrelsens ordförande på Lidingö, moderaten Daniel Källenfors, är förbannad.

Han tycker att det är höjden att ett sjuttiotal kommuner tackat nej till att träffa regeringens utsända för att prata återvandring.

Från och med den första januari kan flyktingar som har uppehållstillstånd i Sverige få 350 000 kronor för att resa ”hem” eller till något annat land. Det är en rejäl höjning från dagens 10 000 kronor, särskilt för att komma från en regering som i andra sammanhang brukar sky allt som kan kallas bidrag.

Samtidigt tas ett antal villkor bort så att fler ska kunna få flyttbidraget.

Innan Tidö var det egentligen bara på den yttersta högerkanten som det talades om återvandring, i alla fall som ett politiskt mål. Nu är det alltså en bärande del av Johan Forssells och Sverigedemokraternas regeringspolitik.

Kommunerna säger nej

Ministerns förhoppning är att människor som haft svårt att finna sig tillrätta här ska välja att resa och förhoppningsvis hitta en bättre tillvaro. Kritiker på bland annat Arbetsförmedlingen har varnat för att systemet kan innebära att kompetenta människor kommer att flytta.

Migrationsministern förstår inte varför de skulle göra det. Människor som har jobb vill väl inte lämna Sverige.

Och nu har alltså ett antal kommuner sagt nej till att satsa kommunala resurser på att marknadsföra regeringens experiment.

Det har, som sagt, gjort att moderaterna på Lidingö ilsknat till.

Folk kostar pengar

Sverige är ett extremt land, skriver Källenfors. Vi är individualister, ateister och litar dessutom på staten. Det är klart att någon som vuxit upp i Afrika eller Mellanöstern inte står ut. Där härskar ju fundamentalism, klanvälde och korruption.

Man kan tänka att det kanske är just det som fått människor att fly, men det skulle förmodligen inte påverka Källenfors och hans likasinnade.

Hans verkliga argument tycks nämligen vara ett annat. Flyktingarna kostar, i alla fall de som inte snabbt lyckas etablera sig i arbetslivet eller på den lidingöska bostadsmarknaden. Och folk som kostar har inte här att göra.

”Trötta uttryck” som att alla behövs har ingen plats i vår nya högteknologiska värld, om vi ska tro Källenfors.

Dumpar missbrukare i Bergslagen

Här känner vi igen moderaterna från Lidingö och andra välmående kranskommuner till storstäderna.

Under åren har jag ofta talat med kommunalpolitiker i framför allt Bergslagen. De har berättat om hur just kommuner som Lidingö aktivt uppmuntrar missbrukare och andra med sociala problem att flytta till deras kommuner. Bostäder finns ju ofta, inte minst hos mindre nogräknade privata värdar.

Resultatet blir att notan för hyra och annat landar hos den nya kommunen. Och att människorna det handlar om hamnar ännu längre från ett fungerande liv med arbete och annat.

Inte vårt problem, har Lidingö och andra kommuner resonerat.

Nu ska alltså logiken prövas på nationell nivå, och då börjar några kommuner trassla. Det är klart att topplocket går för Källenfors och andra moderater.

Skulle han få bestämma borde kommuner som inte lyder allra minst stängas av från det kommunala utjämningssystemet.

Vill inte betala sina räkningar

Det är för all del ingen ny åsikt bland moderater som Källenfors. De har aldrig förstått poängen med att jämna ut kommunernas förutsättningar att ge sina medborgare en likvärdig service.

Ingen kommun kommer att kunna hindra sina invånare att söka bidraget från staten. Kanske kommer några faktiskt att göra det. Om det sedan leder till en bättre tillvaro eller till förlorad kompetens för Sverige återstår väl att se.

Det mest intressanta är kanske den auktoritära reflexen hos dagens höger. Begrepp som kommunalt självstyre eller lokala förutsättningar har liksom ingen plats. Har Moderaterna och Sverigedemokraterna gjort upp är det bara för andra att rätta in sig i ledet. Om inte slutar Lidingö att betala sina räkningar.

Eller så blir man åthutad av migrationsminister Forssell.