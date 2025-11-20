Artikeln i korthet Fyra arbetstagare utsattes för livsfara när rör med trycksatt klorgas läckte på massabruket i Mörrum, efter att inte ha kontrollerats på tio år.

Klordioxidgas och klorgas är livsfarliga vid inandning, och de drabbade arbetarna tvingades till sjukhusvård efter olyckan.

Södra Skogsägarna bötfälldes med 300 000 kronor för arbetsmiljöbrott och har sedan dess ändrat sina rutiner samt bytt ut de gamla rören. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Den 17 maj 2024. Fyra arbetstagare befinner sig på massabruket i Mörrum. De har ingen aning om vad som är fel med ledningarna med trycksatt klorgas precis i närheten. Att de för länge sen passerat bäst före-datum.

De vet inte heller att de snart ska utsättas för livsfara.

Ledningarna med den livsfarliga gasen rostar nämligen med 0,2 millimeter per år. Nu har det gått hela tio år sedan den senaste kontrollen. Rören borde ha bytts ut för tre år sedan.

Så börjar rören läcka. Ut kommer klordioxidvatten, som när det möter luft först omvandlas till klordioxidgas. Sen till klorgas. Både klordioxidgas och klorgas är livsfarligt vid inandning, står det i strafföreläggandet där företaget Södra skogsägarna får böta 300 000 kronor för arbetsmiljöbrott. Ett föreläggande är ett enklare sätt att ställa en arbetsgivare till svars för ett sådant brott, i stället för en rättegång.

Bytt ut gamla rören

De fyra personerna får i sig gasen och förs till sjukhus. Åklagaren beskriver ett akut sjukdomstillstånd. Tre av de fyra personerna får stanna på sjukhuset över natten. De blir också sjukskrivna i en vecka.

Åklagaren menar att arbetsgivaren inte gjort vad som krävs för att förebygga olyckan. Södra borde ha riskbedömt och hållit koll på ledningarnas livslängd. Samt bytt ut ledningarna.

Södra Skogsägarna accepterar boten. Presstjänsten säger att de efter olyckan förändrat sitt arbetssätt och sina rutiner. De har också bytt ut de gamla rören.