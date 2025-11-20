Fredrik missade bussen – skulle jobbat vid kuren som krossades

Artikeln i korthet Fredrik Lundebring är kundvärd hos Transdev och hade kunnat vara på plats när bussolyckan skedde i fredags då tre personer avled. Tack vare att han missade bussen till jobbet kom han dit först när det hänt.

Olyckan inträffade vid hållplats 639 vid Valhallavägen i Stockholm där en buss körde på en busskur och lämnade flera skadade.

Fredrik Lundebring tänker mycket på föraren som krockade bussen. För två år sedan var han själv med om en bussolycka, men då skadades ingen.

En vanlig morgon jobbar Fredrik Lundebring i Norrtälje och håller till vid busshållplatsen Campus Roslagen.

Som kundvärd hos Transdev hjälper han Stockholmspendlare att blippa sina biljetter innan de kliver på buss 676 mot Tekniska högskolan.

Men varannan fredag eftermiddag jobbar han vid 676:ans slutstation Tekniska högskolan. Fredagen den 14 november är en sådan dag. Då åker han med en tom buss från Norrtälje och är framme vid tretiden.

I fredags blev han dock uppehållen och missade bussen.

– Jag tänkte shit, nu måste jag åka med ordinarie trafik och komma fram sent.

I dag är han tacksam för att han missade den där bussen.

Tre personer dog

Annars hade han befunnit sig i terminalområdet vid Tekniska högskolan när bussolyckan skedde. Oftast jobbar han vid 676:ans hållplats, men som kundvärd rör han sig över hela området.

– Är det lång kö vid 639:ans hållplats kan jag gå dit och hjälpa till att blippa biljetter också.



Hållplats 639 var den som mejades ner av en buss i fredags. Tre personer dog och flera skadades. Bussen släpade med sig busskuren ett tiotal meter på trottoaren innan den kraschade in i en lyktstolpe och stannade.

Orsaken till olyckan är ännu okänd.



Där busskuren stått ligger i dag blommor och hälsningar, en tillfällig minnesplats för de som omkom.

– Jag är så otroligt tacksam för att jag missade den vanliga bussen och slapp vara framme precis innan det hände. Jag har kollegor som såg mer än vad jag gjorde och de är så drabbade av det här, säger Fredrik Lundebring.

Fredrik Lundebring får lite senare lift från Norrtälje med en annan dubbeldäckare med resenärer på. När den närmar sig Roslagstull hörs sirener och en ambulans kör om bussen i full fart.

Men Fredrik tänker först inte så mycket på det.

Bussolyckan – detta har hänt Fredagen den 14 november vid 15-tiden körde en blå dubbeldäckarbuss rakt in i en busskur vid Tekniska högskolan i centrala Stockholm. Bussen släpade busskuren framför sig tiotals meter på trottoaren innan den kraschade in i en lyktstolpe och stannade. Tre kvinnor miste livet i olyckan. Karolinska sjukhuset har ut med att en av dem var anställd där. Ytterligare personer skadades vid olyckan och vårdas på sjukhus. Bussföraren, som jobbar för bussbolaget Transdev, greps direkt efter olyckan, anhölls och förhördes. Han släpptes sedan på fri fot, men är fortsatt misstänkt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.



Bussen kördes på linje 670 mellan Vaxholm och Tekniska högskolan i Stockholm, och var inte i trafik när olyckan skedde. Fordonet besiktigades senast i juni i år och godkändes då utan några brister, enligt besiktningsprotokoll som Arbetet tagit del av. Polisens utredning pågår. Även Statens haverikommission är inkopplad. Läs mer

Ser den krockade bussen

De kör ut ur rondellen och in på Vallhallavägen. Återigen hörs sirener bakifrån. Den här gången är det en polisbuss och bussföraren har ingenstans att flytta sig.

– Polisen kör om på en gång- och cykelbana med en sådan jäkla fart fast det gick folk där.



Framför sig ser de nu en massa poliser, brandbilar och ambulanser och det börjar gå upp för Fredrik Lundebring och de andra på bussen att något hemskt har hänt.

När han kliver av ser han bussen som står krockad med lyktstolpen in i framrutan.

– Först kan jag inte förstå hur den kan stå där. Jag hinner tänka att nu har han blandat ihop broms och gas.



Sedan kommer folk springande och en kundvärdskollega säger att bussen kört på hela busskuren och att det ligger folk på marken.

– Då får jag en kall känsla i hela kroppen.

Var själv med om olycka

I februari 2024 var Fredrik Lundebring själv med om en bussolycka. Han körde en buss från Vätö utanför Norrtälje med främst skolungdomar ombord. Plötsligt blev allt svart.

Själv minns han ingenting. Han har fått berättat för sig att han på något sätt lyckades göra en mjuk inbromsning och stanna bussen utan att någon eller något kom till skada.

– Det hade kunnat gått så mycket värre. Jag blev väldigt ledsen. Jag anklagade inte mig själv, men jag hade nog gjort det om någon blivit skadad.



Fredrik Lundebring utreddes efter det för epilepsi, men han fick aldrig några fler anfall och hans läkare börjar bli positiva till att utesluta risken att det ska hända igen.

Men konsekvensen blev att Transportstyrelsen drog in busskortet i fem år. Det är därför han nu arbetar som kundvärd.

Avlidna låg på marken

När Fredrik Lundebring i fredags klev av bussen hade polisen inte hunnit spärra av området. Olyckan hade nyss hänt.

Först blir han handfallen och vet inte vad han ska göra.



Efteråt har han sett en filmsekvens med kroppar på marken och bilder av när när föraren tas ut ur bussen. På filmen kunde han se sig själv gå förbi platsen, men har inga egna minnesbilder av det.



Till slut kommer det fram en polis och säger att det här är en brottsplats, du får inte vara här. Då går Fredrik ner i tunnelbanan för att hjälpa folk som ska ta sig därifrån.

– De kom som flugor när de såg att jag hade kundvärdkläder på mig. Det var skönt, jag kände att jag äntligen kunde fylla någon funktion.



Han chattar med sin chef på teams, som säger att han kan åka hem om han inte orkar jobba. Men Fredrik Lundebring känner att han hellre vill stanna och hjälpa till.

Kollega skärrad

På måndagen är stämningen dämpad på bussdepån i Norrtälje. Företaget har erbjudit krishantering och påminner hela tiden personalen om att det finns hjälp om de behöver det.

En av Transdevs bussförare såg hela olyckan och gick fram till den kraschade bussen för att försöka teckna till kollegan att stänga av den.

– Han fick ingen kontakt med föraren och har varit otroligt skärrad efteråt, men har tagit emot all hjälp han kan få, berättar Fredrik Lundebring.



Vad tänker du om det som hänt nu efteråt?



– Det är en så otrolig tragisk händelse som drabbar så många personer, både resenärer, de skadade och avlidna och deras anhöriga och alla vi som jobbar runtomkring.



Fredrik Lundebring tänker särskilt mycket på bussföraren som krockade bussen. Han oroar sig för de skuldkänslor som bussföraren kan drabbas av, även om det visar sig vara just en olycka.

Träffade familjen efteråt

Det som hjälpte honom själv allra mest när han var med om sin olycka på Vätö var att han efteråt träffade de resenärer som hjälpt honom och ringt 112.

Mamman till flickan som larmade skrev på Facebook och tackade honom för att han hanterat situationen så bra. Fredrik Lundebring åkte också hem till familjen efteråt och pratade om det som hänt.

– Jag fick en så jättefin respons. Men sådant kommer ju inte den här föraren kunna göra.