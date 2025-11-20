Fick ström i sig på jobbet i Karlskrona
Två yngre män fördes till sjukhus efter att ha fått ström i sig vid en arbetsplatsolycka på Verkö i Karlskrona. Det här rapporterar Expressen.
Händelsen inträffade under onsdagsförmiddagen. Ambulans kallades till platsen och de båda männen fördes till sjukhus.
En av dem ska enligt uppgifter till Expressen vara mer skadad, den andre fördes in för kontroll. Polisen har upprättat en anmälan om arbetsplatsolycka.
Det ska röra sig om två män mellan 21 och 30 år, som båda har lindriga skador.