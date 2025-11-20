Fick ström i sig på jobbet i Karlskrona

Händelsen inträffade under onsdagsförmiddagen. Ambulans kallades till platsen och de båda männen fördes till sjukhus.

En av dem ska enligt uppgifter till Expressen vara mer skadad, den andre fördes in för kontroll. Polisen har upprättat en anmälan om arbetsplatsolycka.

Det ska röra sig om två män mellan 21 och 30 år, som båda har lindriga skador.