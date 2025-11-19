Förra veckan varslade Nordic Paper 83 anställda om uppsägning vid pappersbruken i Bäckhammar, Säffle och Åmotfors. 37 av de varslade arbetar i Säffle, där bland annat arkning av bakplåtspapper nu läggs ner. Johan Olsson, lokal facklig ordförande för Pappers i Säffle, är orolig.

– En epok går i graven när vi mister arkningen. Samtidigt berör det bara 13 anställda.

Oro för sjukskrivningar

Johan Olsson har svårt att se hur företaget ska kunna minska med ytterligare 24 tjänster utan att arbetsmiljön försämras för dem som blir kvar.

– Arbetsgivaren får förklara hur de tänker när förhandlingarna inleds. Men det finns en oro för en ohållbar arbetsmiljö och ökade sjukskrivningar. Man behöver göra en ordentlig risk- och konsekvensanalys och ta den på allvar, säger han.

Johan Olsson

Varslet vid Nordic Paper är bara det senaste i raden av neddragningar inom svensk massa- och pappersindustri. Sedan september har omkring 1 000 arbetare och tjänstemän varslats om uppsägning på stora företag som Billerud, Metsä Board och Södra.

Perfekt storm

Conny Nilsson, branschexpert på Pappers, säger att pappersindustrins kris utlösts av en ”perfekt storm” av flera samverkande faktorer:

1. Trumps tullar. USA:s importtullar på papper och kartong från EU är nu 15 procent.

– Tullarna har tillsammans med den stärkta svenska kronan ändrat handelsströmmarna. Konkurrensen har ökat och USA exporterar mer till Europa, förklarar Conny Nilsson.

2. Rysslands krig mot Ukraina. Råvarupriserna har stigit, bland annat för att finsk pappersindustri har slutat köpa massaved från Ryssland på grund EU: sanktioner mot Ryssland.

– Det är ont om massaved i norra Europa. Förutom kriget beror det på EU:s skogspolitik om att avsätta skog för klimatåtgärder, säger Conny Nilsson.

3. Lågkonjunkturen. Förpackningar av kartong är känsliga för svackor i ekonomin.

– När konsumtionen minskar och e-handeln går ner drabbar det vår sektor när sällanvaror som tv-apparater säljer sämre.

4. Konkurrens från Kina. Kinesiska företag på frammarsch pressar priserna, bland annat för vätskekartong.

– De konkurrerar med enklare produkter med lågt pris. Våra företag får svårt att sälja sina dyrare produkter, vilket påverkar vinsterna.

Conny Nilsson

5 procent av medlemmarna

Ännu vet man inte hur många av de som varslats i höst som faktiskt tvingas sluta eller hur uppsägningarna fördelas mellan arbetare och tjänstemän. Men Conny Nilsson räknar med att LO-facket Pappers kan förlora uppemot 5 procent av förbundets 13 000 yrkesverksamma medlemmar.

– Omvandlingstrycket i vår bransch har gjort att vi under lång tid har tappat i snitt 2,4 procent av medlemmarna varje år. Men den nuvarande krisen kan vara den värsta sedan raset för tidningspapper kring pandemin.

Hög stressnivå

Elisabeth Haug.

Elisabeth Haug, ombudsman på Pappers, säger att en viktig uppgift för facket är att säkerställa arbetsmiljön för dem som blir kvar efter uppsägningarna.

– Bruken har redan en slimmad organisation. Nu närmar man sig en punkt där det inte går längre. När färre operatörer ska göra fler arbetsmoment kan stressnivån bli väldigt hög. Vi behöver samverka med arbetsgivaren för att hitta lösningar.

Sämre a-kassa

För dem som tvingas sluta gäller det att komma vidare i arbetslivet. Arbetslösheten i Pappers a-kassa är i dag lägre än rikssnittet, trots att många pappersbruk ligger i områden med svag arbetsmarknad. Johan Olsson i Säffle oroas över förändringarna i a-kassan som infördes 1 oktober som innebär att ersättningen trappas ner snabbare.

– Regeringens försämring av a-kassan är orättvis och dåligt tajmad.

Han säger att Säffles arbetsmarknad är svår, men att en ljuspunkt är Biltemas kommande etablering på orten.

– Sen vet inte jag hur många de anställer av dem som fått gå från en fabrik.