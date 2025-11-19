Städare fick elkabel runt halsen – skadades

0:00 0:00 –15 +30 Här kan du lyssna på en AI-genererad uppläsning av artikeln!

Artikeln i korthet Städaren använde en städmaskin kallad singelsnurra på en skola i Falun när en olycka inträffade.

Städaren trasslade in sig i elkabeln efter att maskinen plötsligt svängt 180 grader, vilket ledde till att kabeln drogs runt hennes nacke.

Enligt anmälan från Falu kommun var dödmansgreppet på maskinen trasigt eller saknades. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Städmaskinen som städaren använde var en så kallad singelsnurra.

Städaren var i full gång med att städa på en skola i Falun.

Hon hade elkabeln hängande över axeln för att inte köra över den när olyckan inträffade i slutet på oktober 2025.

När städaren kom till ett hörn av rummet fick hon knixa till maskinen för att komma i rätt läge och kunna fortsätta köra den längs nästa vägg.

Hon rörde handtaget. Då svängde städmaskinen plötsligt 180 grader och gjorde så att städaren trasslade in sig i elkabeln.

Elkabeln drogs åt runt hennes nacke.

Dödmansgreppet trasigt eller saknades

Enligt anmälan om olycksfall som arbetsgivaren Falu kommun skickat in till Arbetsmiljöverket var dödmansgreppet trasigt eller saknades på maskinen.

Städaren försökte då stänga av maskinen manuellt. Till slut brast kabeln och maskinen stannade.

I samband med händelsen fick städaren friktionsskador på halsen av den spända kabeln.

Ytterligare en kollega befann sig i lokalen när olyckan inträffade.