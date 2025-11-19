Städare fick elkabel runt halsen – skadades
En städare i Falun fick elkabeln intrasslad runt halsen när städmaskinen plötsligt svängde 180 grader. Till slut brast kabeln och maskinen stannade.
Städaren fick skador på halsen i samband med olyckstillfället.
Städmaskinen som städaren använde var en så kallad singelsnurra.
Städaren var i full gång med att städa på en skola i Falun.
Hon hade elkabeln hängande över axeln för att inte köra över den när olyckan inträffade i slutet på oktober 2025.
När städaren kom till ett hörn av rummet fick hon knixa till maskinen för att komma i rätt läge och kunna fortsätta köra den längs nästa vägg.
Hon rörde handtaget. Då svängde städmaskinen plötsligt 180 grader och gjorde så att städaren trasslade in sig i elkabeln.
Elkabeln drogs åt runt hennes nacke.
Dödmansgreppet trasigt eller saknades
Enligt anmälan om olycksfall som arbetsgivaren Falu kommun skickat in till Arbetsmiljöverket var dödmansgreppet trasigt eller saknades på maskinen.
Städaren försökte då stänga av maskinen manuellt. Till slut brast kabeln och maskinen stannade.
I samband med händelsen fick städaren friktionsskador på halsen av den spända kabeln.
Ytterligare en kollega befann sig i lokalen när olyckan inträffade.