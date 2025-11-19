Mördaren larmade själv till SOS om hoten – ambulansen fick aldrig veta

På tisdagen åtalades den 26-årige mannen för mordet på en ambulanssjukvårdare i Nordanstig den 20 september. Nu framkommer nya uppgifter från förundersökningen om vilken information som missades om mannens tidigare våldsamma beteende.

När han ringer in till SOS på morgonen den 20 september berättar han att han har självmordstankar. Han berättar då också att han några dagar tidigare körts till psykiatrisk avdelning av polis efter att ha varit hotfull.

Det var alltså information som SOS-operatören hade, även om han inte berättar att han även hade misshandlat en ur ambulanspersonalen.

Fick ingen information

Trots det får ambulanspersonalen som larmas ut den 20 september inte den informationen. Den mördade ambulanssjukvårdarens kollega berättar i förundersökningen:

”Vi läser på om larmet och konstaterar att SOS har gjort en bedömning att ingen polis behövs på plats samt att det står att han är ensam i lägenheten, det är han själv som har ringt.”

Enligt informationen från SOS visar mannen ej tecken på att vara utåtagerande, och ambulanspersonalen litar på SOS bedömning.

När mannen öppnar dörren till lägenheten har han en kniv i handen och hugger ihjäl ambulanssjukvårdaren.

”Det är katastrof”

Louis López Monroy var kollega till den mördade ambulanssjukvårdaren och är lokalt skyddsombud för Vårdförbundet. Han är mycket kritisk till SOS Alarms agerande.

– Det är katastrof. Patienten berättade det här när han ringde och de ser också hans historik i journalerna, men det kommer ändå inte upp på utalarmeringen. Det har brustit rejält från SOS, säger Louis López Monroy.

Han säger att operatören åtminstone kunde ha skrivit på utalarmeringen vad patienten berättade så att ambulanspersonalen hade kunnat göra en bedömning om de hade velat kalla på polis.

Han tycker att det varit för stort fokus på hur hans arbetsgivare har agerat och för lite på psykiatrin och SOS Alarm. I förundersökningen framgår också att mannen när han varit inskriven på psykiatrin uttalat en plan om att ringa efter ambulans och hämnas ”så polisen skulle behöva komma”.

SOS Alarms pressavdelning skriver i ett mejlsvar till Arbetet att de förstår att det finns många frågor om den tragiska händelsen. Men hänvisar till de utredningar som pågår.

”Det innebär att vi i nuläget inte kan föregå det arbetet genom att kommentera detaljer, enskilda händelser eller specifika uppgifter i 112-samtalet. Vi lyder även under patientsekretess, vilket ytterligare begränsar vad vi från vårt håll kan och kommer att kunna uttala oss om.”