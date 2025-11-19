I Sverige finns inga lagkrav på att företag måste ha kollektivavtal. Men fackförbund kan kräva att enskilda företag ska teckna kollektivavtal.

Om företaget inte går med på det kan facken ta till stridsåtgärder som strejk och blockad för att öka pressen på företaget att teckna avtal.

Ett uppmärksammat exempel är IF Metalls långdragna konflikt mot Tesla.

Under de senaste åren har varsel om den här sortens stridsåtgärder varierat i antal mellan 10 och 20 per år, enligt siffror från Medlingsinstitutet. Ur det perspektivet sticker årets åtta tvister inte ut.

2025 ett ovanligt år

Men på ett sätt är 2025 ett ovanligt år.

Det är nämligen bara ett enda fackförbund, Livs, som stått för samtliga varsel om stridsåtgärder mot företag som saknar kollektivavtal.

– Hittills i år är det bara Livs som varit facklig part i nya lokala tvister som gått till medling. Så har det nog inte sett ut något år tidigare. På det sättet har det varit lite unikt, säger Per Ewaldsson, chefsjurist på Medlingsinstitutet.

Han fortsätter:

– Men jag har inget svar på frågan varför det ser ut så, och jag vill inte spekulera i det heller.

Livs: Arbetet för snabbare process

Jolan Wennberg, Livs andre ordförande, kan inte heller ge någon förklaring till varför just Livs ensamt står för samtliga varsel i år.

Men han konstaterar att Livs de senaste åren arbetat aktivt med att få till en tydligare och snabbare process när det gäller att teckna avtal med företag som saknar det.

– När någon blir medlem hos oss lovar vi den medlemmen ett kollektivavtal med reglerad arbetstid, årliga löneökningar med mera. Det är vår skyldighet att se till att det finns ett kollektivavtal på den arbetsplatsen, säger Jolan Wennberg.

Hur fungerar det arbetet i dag?

– Följer man de riktlinjer som vi har så funkar det bra. Men att säga att vi är nöjda blir fel. Även om det kanske är orealistiskt att nå noll avtalslösa företag är vår ambition att det inte ska finnas några sådana företag i våra sektorer.

Vilka lärdomar har ni dragit?

– Det viktigaste är att inte vänta. Har vi fått kännedom om en medlem på ett företag utan kollektivavtal, och vi tagit en första kontakt, då kan man inte sedan bara avvakta. Man måste alltid fullfölja.

Tecknat 50 nya avtal

Hittills i år har Livs tecknat totalt 50 nya kollektivavtal.

Vad gäller de åtta tvister där Livs lagt varsel har samtliga lösts genom att ett kollektivavtal kommit på plats.

Ett av dessa fall gick hela vägen till konflikt. Det gällde ett dumplingsföretag i västra Stockholm där Livs inledde konflikt den 18 februari. Konflikten avbröts bara tre dagar senare då företaget ansökt om att bli medlem i arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen.

Hur effektivt är varslet som verktyg för att få till ett kollektivavtal?

– Varslet är effektivt, men vi strävar inte efter att behöva varsla. Sedan är vår erfarenhet är att varsel mycket sällan leder till konflikt. Men man får inte vara rädd för konflikten, och man får inte vänta av den anledningen.

Så många kollektivavtal tecknar Livs (exklusive gröna sektorn)

Innehåll från Infogram Det här innehållet levereras från en extern tjänst. Genom att visa det accepterar du Infograms dataskyddspolicy Ja, visa mig innehållet Källa: infogram.com