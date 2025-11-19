I skrivande stund är jag på väg till Malmö. Just nu pågår vår medlemsvecka, en vecka då vi gör en kraftsatsning för att besöka fler arbetsplatser och komma ut till medlemmarna.

Denna gång har vi valt att prioritera lärlingar.

Lärlingar är en särskilt viktig grupp för oss. De har en särställning i Installationsavtalet då de är under utbildning.

De är nyetablerade på arbetsmarknaden och tyvärr tar vissa företag tillfället i akt och ger dem sämre villkor än vad de har rätt till.

Därför är det viktigt att vi och våra medlemmar träffar lärlingarna, stöttar deras rätt till en varierad och utvecklande lärlingstid samt deras rätt till kollektivavtalets villkor.

Som lärling ska du känna dig varmt välkommen till branschen och det ska kännas självklart bli medlem i Svenska Elektrikerförbundet så vi kan fortsätta försvara och utveckla villkoren.

”Allt är inte nattsvart”

De senaste åren har varit tuffa. Med en hög arbetslöshet i branschen och många uppsägningar har lärlingarna fått tagit den hårdaste smällen.

Samtidigt är inte allt nattsvart, vi ser en liten återhämtning av hur många lärlingar som anställts under 2025.

Vi ser också att 13 procent av de som väljer att yrkesväxla i vuxen ålder är kvinnor – en tydligt positiv utveckling för branschen där den kvinnliga andelen ökar fort, och visar att vi sakta men säkert blir en bransch för alla.

Även skolan har stora utmaningar. Häromveckan besökte jag ECY:s yrkeslärarkonferens där 150 yrkeslärare hade samlats för att dela erfarenheter och få inspiration av föreläsare och utställare.

Under konferensen vittnade lärarna om att det under flera år blivit svårare att hitta bra praktikplatser åt eleverna.

Här vet jag att Installatörsföretagen delar vårt intresse i att möjliggöra för att skapa en bra brygga in i arbetslivet.

Praktiken är en viktig komponent för att en fot in på arbetsmarknaden och kompletterar det skolförlagda lärandet.

Jag hoppas och tror att vi och Installatörsföretagen kan kroka arm för att få fler företag som erbjuder praktikplatser.

Blockaden mot Tesla har effekt

I två år har teslaarbetare strejkat för att förbättra sina villkor hos TM Sweden. I två år har vi blockerat arbete i Teslas lokaler och på deras laddstationer.

Samtidigt ska man inte sticka under stolen med att det gått smärtfritt. Flera företag utan kollektivavtal försöker aktivt bryta blockaden.

Bland annat reser ett Åländskt företag runt och installerar laddare medan ett mindre mellansvenskt bolag aktivt väljer att utföra arbete åt TM Sweden.

Konflikten och blockaden har trots strejkbrytarna effekt, flera företag känner sig trängda av den och försöker aktivt komma undan från våra stridsåtgärder efter påtryckningar och hot från Tesla.

Vi fortsätter vårt outtröttliga arbete med att värva, organisera och skola medlemmar så de kan ta tillvarata sina rättigheter, men också ställa upp för sina vänner.

För oss är det självklart att ställa upp i solidaritet för de strejkande Tesla-arbetarna.