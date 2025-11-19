Höjda löner klara för personliga assistenter i kooperativ

Vilka berörs av avtalet?

Omkring 30 000 personliga assistenter berörs, som jobbar i kooperativ och företag som har arbetsgivarorganisationen Fremias avtal med Kommunal för personlig assistans. Bland de större arbetsgivarna finns till exempel kooperativen JAG och STIL. Det nya avtalet gäller från den 1 november 2025 till den 31 oktober 2027.

Hur mycket höjs lönen?

Lönerna för personliga assistenter höjs den 1 november i år med i snitt 822 kronor. Och den 1 november 2026 höjs lönerna med i snitt 741 kronor.

En ny modell för hur lönerna sätts införs. Det betyder att det finns två sätt att sätta lön. Att lönen är individuell och differentierad så som det varit tidigare. Eller att alla är garanterade samma löneökning.

För assistansbranschen betyder avtalet ökade kostnader, enligt Fremia som ändå anser att ett avtal är nödvändigt. Men situationen är pressad eftersom den statliga assistansersättningen inte räknas upp till samma nivå som löneökningarna. Detta har även Kommunal och Vårdföretagarna tidigare kritiserat.

Fakta: Lägstalöner Från den 1 januari 2026: Ny lägsta lön blir 24 075 kronor. Från den 1 januari 2027: Ny lägsta lön blir 25 095 kronor. Läs mer

Får deltidsanställda övertidsersättning?

Ja, deltidsanställda som arbetar extra timmar får övertidsersättning den 1 november 2026. Därmed blir villkoren de samma som för personliga assistenter som arbetar på företag som har avtal med Vårdföretagarna, enligt Fremia.

Vad innehåller avtalet mer?

Ersättningar och ob-tillägg höjs med 3,4 procent den 1 januari 2026 och 3 procent den 1 januari 2027.

Det blir möjligt att ta semester per timme.

Delpension införs, därmed kan det bli möjligt att gå delpension från 62 års ålder.

Regler för dygnsvila ska tas fram av en arbetsgrupp där fack och arbetsgivare ingår.