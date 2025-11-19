Artikeln i korthet En anställd på Hector rail föll från en godsvagn efter en nödinbromsning men klarade sig utan skador.

Arbetsmiljöverket har tidigare infört ett förbud mot arbetsmetoden, men endast för Green cargo efter en allvarlig olycka, medan andra godsbolag, däribland HectorRail, fortfarande får använda den.

HectorRail arbetar med säkerhetsåtgärder, som att sänka hastigheten vid fjärrstyrning och testa nya tekniska lösningar för att förbättra säkerheten.

Det var i augusti som en anställd på Hector rail föll från en godsvagn efter en nödinbromsning.

Personen stod på ett vagnfotsteg och ramlade av bredvid spåret, men klarade sig utan skador.

Hector Rail använde ett arbetssätt där en person står på ett vagnfotsteg och styr godståget med en dosa.

Detta är en arbetsmetod som används av flera godsbolag, men som genom åren har lett till många olyckor och dödsfall.

Förbud infördes

Arbetsmiljöverket har redan infört ett förbud mot arbetsmetoden – men bara hos Green cargo.

Detta skedde efter en allvarlig olycka i Södertälje 2023, då en anställd föll från ett fotsteg och blev svårt skadad. Efter det beslutade myndigheten att förbjuda arbetssättet.

Förbudet gäller bara Green cargo eftersom Arbetsmiljöverket bara kan rikta förelägganden och förbud mot enskilda företag som granskas, inte mot hela branscher.

Det innebär att andra godsbolag – däribland Hector rail – formellt fortfarande får använda samma arbetssätt, även om myndigheten uppmanat dem att ta fram alternativa arbetssätt.

”Högintressant för oss”

– Om vi möter andra företag som jobbar på samma sätt kan vi fatta beslut mot dem också, har myndighetens tidigare enhetschef Ulrika Scholander sagt.

Arbetsmiljöverket ska nu ta ställning till hur man ska agera mot Hector rail.

Men först efter en inspektion i december av arbetsplatsen i Ånge.

– Det är ett högintressant ärende för oss, säger arbetsmiljöinspektör Leif Söderqvist.

”Mycket allvarligt”

Hector rail uppger att man arbetar med flera åtgärder för att förbättra säkerheten.

Bolaget har sänkt maxhastigheten vid fjärrstyrning från vagnfotsteg och testar backkamera, fallförhindrande sele och möjligheten att personal går bredvid tåget i stället.



– Vi ser mycket allvarligt på när tillbud till olyckor inträffar i vår verksamhet, som den nyligen i Ånge. Säkerheten är vår högsta prioritet, skriver Natalja Kaganovitch, som är kommunikationsansvarig på Hector Rail.