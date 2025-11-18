SLUTREPLIK. Tack, Kommunal, för en viktig replik. Vi delar målet om en assistans som håller hög kvalitet och erbjuder trygga, attraktiva arbetsvillkor. Där står vi på samma sida.

Vi vill gärna förtydliga vad vi menar med produktivitet.

I personlig assistans kan det aldrig handla om att springa fortare eller hinna med fler brukare. Assistans bygger på närvaro och relationer.

Vi vill minska stressen

Det vi syftar på är sådant som minskar stressen: mindre administration, färre dubbelregleringar, bättre arbetssätt och mer stöd för medarbetare och chefer.

När hinder tas bort frigörs tid för det som är kärnan i uppdraget – och det stärker både brukare och personal.

Kommunal uttrycker oro för att höjd schablon skulle leda till högre vinster snarare än bättre villkor.

Vår poäng är den omvända: när ersättningen i många år legat under löneökningarna blir det svårt att skapa stabilitet, kontinuitet och utveckling.

En ersättning som följer kostnaderna är en förutsättning för att kunna investera i just de förbättringar som Kommunal efterfrågar – inte ett hot mot dem.

Kommunal lyfter också problemen med oseriösa aktörer. Där är vi helt överens. Men lösningen är inte att misstänkliggöra alla privata utförare, utan att skapa tydliga och förutsägbara villkor.

Vi välkomnar därför både bättre uppföljning och ett statligt helhetsansvar. Det stärker seriösa aktörer och rensar bort de oseriösa.

Valfrihet handlar om arbetsmiljö

En aspekt vi gärna lägger till är att valfriheten även är en arbetsmiljöfråga.

Om privata aktörer trängs undan får assistenter i praktiken bara en arbetsgivare att välja.

Det minskar rörligheten, löneutvecklingen och möjligheterna att påverka sina villkor.

Vi tror att vägen framåt ligger i just det vi alla vill åstadkomma: stabilitet, kvalitet och långsiktighet. Det kräver rimlig ersättning, goda arbetsvillkor och tydliga spelregler som håller över tid.

Här står vi, Kommunal och brukarna egentligen på samma sida – vi vill att assistansen ska fungera och vara hållbar även i framtiden.