Artikeln i korthet Kommunal har tryckt på Norrköpings kommun att anställa fler i hemtjänsten, vilket resulterat i att 32 nya medarbetare nu ska rekryteras.

Det råder en generell brist på utbildad personal och det är osäkert om alla nya anställningar kommer att ha rätt kompetens, vilket oroar befintliga anställda.

Arbetsmetoden minutstyrning ska ersättas med ramtid, vilket kritiseras av personalen – som befarar att arbetsmiljön ändå inte kommer att förbättras. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Sedan mer än tio år tillbaka har frågan om bemanning inom Norrköpings kommunala hemtjänst har nötts av Kommunal. Men i våras ändrade facket taktik.

Skyddsombuden uppmanades att göra så kallade 6:6a-anmälningar till Arbetsmiljöverket, på arbetsmiljöproblem som uppstått på grund av att personalen är för få och arbetsuppgifterna för många.

Minst tre skyddsombud på stora enheter med mycket personal anmälde problem som rörde bemanningen ungefär samtidigt, berättar Niklas Granath, ordförande för Kommunal i Norrköping. Samtidigt satte han själv press på politiken.

– Det har varit ett fackligt surt arbete, säger Niklas Granath.

Och så kom beskedet: Norrköping kommun ska nu anställda 32 nya medarbetare i hemtjänsten.

Det innebär en 6:6a-anmälan 6:6a är en anmälan som skyddsombudet först lämnar till arbetsgivaren för att få ett arbetsmiljöproblem löst.

Om skyddsombudet inte är nöjt med arbetsgivarens agerande kan anmälan skickas vidare till Arbetsmiljöverket som då kan göra inspektion och eventuellt med hot om böter kräva att arbetsgivaren löser problemen. Läs mer

Utmaning att hitta utbildad personal

Tjänsterna har redan börjat tillsättas.

Men hos undersköterskan Irja Berglund finns rädslan att de nya medarbetarna kommer att fylla hål på golvet, snarare än öka bemanningen.

– Som jag ser det, ute i verksamheten, är det inte direkt några nya ben, säger hon.

Enligt Andreas Bohlin (S), ordförande för vård- och omsorgsnämnden i Norrköping handlar det om att minska behovet av vikarier och istället säkra grundbemanningen.

Det råder ju en generell brist på utbildad personal i landet. Finns det 32 personer med tillräcklig kompetens i kommunen, som inte redan jobbar inom hemtjänsten?

– Den utmaningen är svår. Då är det bättre att det tar lite tid än att vi panikrekryterar. Jag vågar inte svära på att vi landar alla 32 med undersköterskeutbildning, men så många som möjligt, säger Andreas Bohlin.

Trots att de behövt förlänga jobbannonsen är söktrycket inte “katastrofalt” dåligt, säger nämndordföranden – som inte heller utesluter fler rekryteringar i framtiden.

Kommunals Niklas Granath är nöjd över gehöret från arbetsgivare och politiker, samtidigt ligger det i fackets natur att aldrig vara nöjda, säger Niklas Granath, sektionsordförande för Kommunal Sydost.

”Sprang runt som skållade råttor”

Ytterligare förändring som är på gång för de hemtjänstanställda i Norrköping är att minutstyrningen ska ersättas med ramtid.

I stället för att en schemaplanerare i förväg väljer hur lång tid varje arbetsuppgift hos en brukare får ta, är tanken att personalen själva bättre ska kunna anpassa tiden de är hos brukare efter dennes behov och dagsform, utifrån en tidsram.

Men undersköterskan Irja Berglund är kritisk till att det kommer att fungera i praktiken.

– Det kommer inte bli mer frihet för vårdtagare eller för mig som arbetar. Vi hade ramtid förut och också då sprang vi runt som skållade råttor, säger hon.

Ljud från Spotify Genom att spela ljudet accepterar du Spotifys dataskyddspolicy. Ja, visa mig innehållet Källa: open.spotify.com

LOV är boven i dramat

Eftersom kommunen använder sig av lagen om valfrihet, LOV – där tiden ligger till grund för hur mycket hemtjänst en brukare har rätt till – bygger även ramtid på minuter, poängterar Irja Berglund.

– Vi kämpar ju för att få en bättre arbetsmiljö och Kommunal i Norrköping gör sitt bästa för att vi ska få det. Men det här systemet går inte lika med god arbetsmiljö.

Lagen om valfrihet Lagen om valfrihet, LOV, innebär att vem som helst har rätt att bedriva hemtjänst i en kommun – vilket kräver ett standardiserat system baserat på minuter för att det ska vara lika för alla. Vilka insatser en person som får hemtjänst har rätt till räknas därför i tid, för att den som utför hemtjänst ska få rätt ersättning från kommunen. Alla kommuner har rätt att välja om de vill ha LOV eller inte. Alternativet är att all hemtjänst bedrivs i kommunens regi. Läs mer

Andreas Bohlin (S) säger att processen med att avskaffa LOV i Norrköping är på gång, men att den tar tid.

Kommunals Niklas Granath är nöjd över gehöret från arbetsgivare och politiker, samtidigt ligger det i fackets natur att aldrig vara nöjda, säger han.

– Att man reder i grundbemanningen nu visar på arbetstagarnas makt, det är ju när man går samman som det ger effekt. Men vi vill ju ha tusen andra grejer också.