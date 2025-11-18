Facket anklagar Lager 157 för dribbla med arbetsmiljöfrågor

Artikeln i korthet Anställda på Lager 157 i Borlänge har rapporterat om dålig arbetsmiljö vilket lett till en anmälan till facket och Arbetsmiljöverket.

Lager 157 påstår sig ha en skyddskommitté, vilket facket säger att de inte känner till.

Det har skapat osäkerhet kring arbetsmiljöarbetet och oklarheter kring regionala skyddsombud, vilket lett till stark facklig kritik. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Stress, kränkningar och allmänt dålig psykosocial arbetsmiljö var en del av vardagen på Lager 157:s butik i Borlänge, enligt anställda som i början av 2024 slog larm till facket.

När arbetsgivaren inte åtgärdade problemen begärde Daniel Andersson, regionalt skyddsombud på Handels i Dalarna, att Arbetsmiljöverket skulle ingripa.

– I min värld är det bråttom när man upptäcker stora psykosociala arbetsmiljöproblem. Det är bråttom för arbetsgivaren att rätta till det, för jag förutsätter att man inte vill ha personal som mår dåligt på jobbet, och det är viktigt att Arbetsmiljöverket agerar skyndsamt.

Ett och ett halvt år, och många turer, senare är fallet ännu inte avslutat hos Arbetsmiljöverket.

Facket: ”Orimligt med skyddskommitté vi inte vet om”

Och i våras tog fallet en oväntad vändning när Lager 157 meddelade att de har en skyddskommitté. Något som är helt okänt för facket.

– Om de haft en skyddskommitté borde de väl ha sagt det tidigare och inte ett drygt år efter min anmälan, säger Daniel Andersson.

Skyddskommittén är en form för samverkan kring arbetsmiljöfrågor mellan arbetstagare och arbetsgivare som ska finnas på arbetsställen med 50 eller fler anställda.

Även mindre arbetsplatser kan ha skyddskommitté, om arbetstagarna har krävt det, enligt arbetsmiljölagen.

Daniel Andersson säger att det är orimligt att Lager 157 skulle ha en skyddskommitté som facket inte känner till, eftersom facket borde varit med och bildat den i så fall.

– Lager 157 har inga butiker som har 50 anställda, och vi har inte krävt några skyddskommittéer någonstans, så vitt jag eller Handels centrala ombudsman vet.

Kan stänga ute regionala skyddsombud

Enligt Handels kan ett företag inte ha en skyddskommitté på koncernnivå, alltså en kommitté som ansvarar för olika arbetsställen, utan det ska finnas en i varje butik.

– De har säkert en central arbetsmiljögrupp, men någon skyddskommitté är det inte, säger Daniel Andersson.

Skillnaden är viktig för facket. Om det finns en skyddskommitté på en arbetsplats har nämligen inte regionala skyddsombud, som Daniel Andersson, rätt att besöka arbetsstället och företräda de anställda.

– Det skulle vara helt förödande på Lager 157, eftersom många butiker inte har några lokala skyddsombud, säger Jens Lindström, central ombudsman som ansvarar för Lager 157 på Handels.

”De har inte koll på vad en skyddskommitté är”

Både han och Daniel Andersson tror att Lager 157 saknar kunskap om reglerna när det gäller skyddskommittéer.

Alternativet skulle vara att de medvetet försöker stänga ute de regionala skyddsombuden, men de har inte försökt stoppa Daniel Andersson från att driva ärendet i Borlängebutiken.

– Jag tror att de inte har koll på vad en skyddskommitté är. Men oavsett vilket är det allvarligt, säger Daniel Andersson.

Ny inspektion på Lager 157 i Borlänge

Lager 157 skriver i ett mejl till Handelsnytt att de inte kommenterar enskilda ärenden, som fallet i Borlänge, men företaget håller fast vid att det finns en skyddskommitté.

”Generellt kan vi säga att Lager 157 har haft en fungerande skyddskommitté sedan maj 2023, med representanter från flera delar av organisationen. Kommittén träffas regelbundet och arbetar med frågor som rör arbetsmiljö och säkerhet i hela verksamheten.”

Så sent som i förra veckan var Daniel Andersson med på en ny inspektion i Borlängebutiken där Arbetsmiljöverket ska slå fast om Lager 157 har uppfyllt kraven på att upprätta riskbedömningar, rutiner och en handlingsplan mot kränkande särbehandling.

Även om arbetsmiljön blivit bättre i Borlängebutiken, och en ny butikschef anställts måste dokumentationen vara på plats, betonar Daniel Andersson.

– Jag är så trött på Lager 157:s dribblande i arbetsmiljöfrågan, men också på att Arbetsmiljöverket inte sätter ner foten. Så här lång tid kan inte ett ärende få ta.