Stargate blir lyckligare som film 

”Stargate – en julberättelse ” handlar om två drömmande flickor och deras snälla pappa. Lillasyster Ronja är tio år och den som får pappan att söka jobb som julgransförsäljare. Storasyster Melissa himlar med ögonen eftersom hon vet hur det blir, som man förstår att det blivit förr. ”Pappa är i gång igen”, säger hon till lillasyster och det där ordet ”igen” gör det så himla smärtsamt.

För den snälla, roliga pappan klarar varken av att vara pappa eller julgransförsäljare när han är i gång med sitt drickande. Melissa säljer julgranar före och efter skolan i hans ställe.

Alkoholism och barnfattigdom

Boken av Ingvild H Rishøi från 2021 är sorglig men det gör nästan mer ont att se på film hur den fina familjen faller isär. Det lättas dock upp med hjälp av en snäll granne, vaktmästaren i skolan och fler engagerade vuxna. Filmen blir i slutändan lyckligare än boken men med samma viktiga skildring av alkoholism, barnfattigdom och medkänsla. Lika viktiga teman den här julen som alla andra!

Barnen som spelar Ronja (Luiza Idrizi) och Melissa (Anna Drakopoulou Sverrirsdóttir) är fantastiska, liksom berättelsen, men jag kan sakna det magiska perspektivet som gjorde boken så speciell och som är svårare att få till på film. Men med det sagt är det definitivt den främsta julfilmen som du ska välja i år!

”Stargate – en julberättelse” är regisserad av Ida Sagmo Tvedte och har premiär på bio 21 november.