Man åtalas för mord på ambulanssjukvårdare

Det var den 20 september som den kvinnliga ambulanssjukvårdaren åkte ut på uppdrag i Nordanstig och aldrig mer kom hem. Hon attackerades av en manlig patient och fick så svåra skador att hon miste livet. Bara några dagar tidigare hade mannen attackerat en manlig kollega till kvinnan med ett basebollträ.

Nu åtalas den 26-åriga mannen för mord, men även för misshandel på kollegan till den dödade kvinnan, något som SVT var först att rapportera om.

Enligt stämningsansökan, som Arbetet tagit del av, har mannen dödat den kvinnliga ambulanssjukvårdaren genom att ”hugga henne upprepade gånger med en kniv i båda armarna och i bröstet”.

Larmen blev liggande

Bland bevisningen finns ett vittne som ska ha varit med om att den åtalade mannen var våldsam på den psykiatriska vårdavdelningen han var på. Enligt bevisningen ska han till vittnet även ha uttryckt tankar om att vilja döda andra människor.

Mannen åtalas också för misshandeln på den manliga ambulanssjuksköterskan med ett basebollträ tre dagar före den dödliga attacken. Enligt stämningsansökan ska mannen ha misshandlat ambulanssjuksköterskan ”genom att slå honom på armen med ett basebollträ samt med händerna på huvudet/i nacken.”

Nyligen kunde TV4:s Kalla fakta avslöja att information som kunde ha räddat ambulanssjukvårdarens liv bara blev liggande utan åtgärd. Cheferna ska vid två tillfällen ha fått information om hot och våld men de varnade inte personalen.