Har jag rätt att få semester för inbokad resa om jag är nyanställd?

❔ Kan jag få ledigt för en inbokad resa på en ny arbetsplats?

Jag har sen länge en två veckor lång resa inplanerad i slutet av december. Efter sommaren började jag arbeta på ett nytt ställe. Kan jag begära att få vara ledig så kort inpå att jag börjat min nya anställning?



❕ Arbetsgivaren bestämmer semesterledigheter

Frågan om semester kan delas upp i två frågor. 1. Rätten till ledighet och 2. Rätten till betalning vid ledigheten. Jag uppfattar att din fråga handlar om rätten att vara ledig.

Enligt semesterlagen tjänar man in 25 semesterdagar varje intjänandeår. Dessa dagar kan disponeras till ledighet (med betalning) påföljande år, semesteråret. Intjänande- och semesterår löper normalt mellan den 1 april ett åt och 31 mars påföljande år.

Från huvudregeln om fem veckors semester finns emellertid ett undantag. Om anställning påbörjas efter den 31 augusti under semesteråret har arbetstagaren bara rätt till fem semesterdagar.

Reglerna innebär alltså en väsentlig skillnad för din rätt till ledighet. Om du tillträtt din anställning före eller efter den 31 augusti avgör om du har rätt till tjugofem eller fem lediga dagar.

Till det kommer att du inte kan kräva ledigt under just de två veckor du har bokat din resa. Det är arbetsgivaren som bestämmer hur semesterledigheter tas ut.

Arbetsgivaren har kanske redan beviljat andra arbetstagare semester under samma period vilket medför att din ledighet inte kan beviljas av organisatoriska skäl.

Du kan alltid ansöka om ledigt den tid du önskar utan hänsyn till hur många dagar du faktiskt disponerar över. Arbetsgivaren kan alltid medge ledighet i större omfattning än den du lagligen har rätt till. Men beroende på en rad omständigheter är det alltså inte säkert att du kan komma i väg på din resa.