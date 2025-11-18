Fiasko för etableringsjobben – bara 84 jobb på två år

Artikeln i korthet Bara 84 personer har fått etableringsjobb, vilket är långt under förväntningarna.

Enligt Martin Wästfelt från Unionen finns det otydligheter kring hur matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökande ska fungera.

Det pågår diskussioner mellan arbetsmarknadens parter, Arbetsförmedlingen och regeringskansliet för att rätta till bristerna i systemet. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

När LO, Svenskt Näringsliv, Unionen och staten tog fram etableringsjobben såg de tusentals jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa framför sig.

Men så blev det inte. I stället, två år senare, har bara 84 personer fått ett sådant jobb, skriver tidningen Kollega. Arbetet har tidigare rapporterat om hur endast 32 personer fick etableringsjobb under 2024.

– Jag känner ett ansvar och skyldighet, vi ska göra allt vi kan för att det här ska fungera. Det är klart ett problem när bara knappt hundra får möjligheten, när gruppen fortfarande är runt 100 000. Den stora bristen är att det inte är tillräckligt tydligt hur matchningen ska fungera, säger Martin Wästfelt, förhandlingschef på fackförbundet Unionen, till Kollega.

Han uppger för Kollega att diskussion nu pågår mellan arbetsmarknadens parter, Arbetsförmedlingen och regeringskansliet om att åtgärda bristerna.