Olyckan inträffade i början av september förra året på Lulekrafts kraftvärmeverk i Luleå.

Under morgonen jobbade en man med svetsningsarbete i anläggningen. I rummet han jobbade skulle en så kallad gasförträngning göras – ett moment där man trycker ut luft ur en lokal med hjälp av kvävgas.

Gasförträngningen var planerad till klockan elva, men av misstag släpptes gasen på redan vid niotiden – när mannen fortfarande var kvar i rummet.

Svimmade av syrebrist

Att utsättas för kvävgas kan snabbt bli livsfarligt eftersom gasen tränger undan syret i luften – och utan syre riskerar man att svimma, få hjärnskador eller i värsta fall kvävas.

Arbetaren, en man i 50-årsåldern, svimmade av syrebristen i rummet. På grund av det hårda trycket från gasen fick han också brännskador i ansiktet, på händerna och armarna.

Efter olyckan var han sjukskriven i tio dagar.

Skulle rädda kollegan – skadades själv

En vakt i byggnaden upptäckte den medvetslöse mannen, och tog sig in i rummet för att rädda honom.

Under hjälteinsatsen drog mannen själv på sig skador i form av flera sår i ansiktet, på armar och ben. När kvävgasen pressades in i rummet virvlade också små bitar av rost och metall runt som rev upp sår i hans ögon.

Vakten blev sjukskriven i en månad efter händelsen, och har fått permanent nedsatt syn.

Personalen fick stöd

Efter olyckan stöttades personalen med samtal för att fånga upp känslor och intryck, berättar Unionens lokala fackordförande Carina Carlsson i ett mejl till Arbetet.

“En arbetsgrupp tillsattes bestående av ledningsgruppen, huvudskyddsombud och mig som är miljösamordnare och ordförande i lokala fackklubben, för att analysera vilka steg i arbetssättet som hade brustit”.

Gruppen har nu sett över rutinerna och gjort dem tydligare, skriver Carina Carlsson.

”Det har också blivit tydligare gällande arbetsflöde, i vilken ordning saker ska utföras och tydligare rutiner när det gäller våra kommunikationskanaler, både internt och externt, för att minimera missförstånd”.

Företaget hade ansvar

Även Arbetsmiljöverket har utrett händelsen och krävt åtgärder. Bland annat konstaterades att en ventil som ska stoppa farlig gas inte kontrollerats före olyckan.

En polisutredning om misstänkt arbetsmiljöbrott öppnades efter händelsen, och nu har en åklagare slagit fast att Lulekraft har ett ansvar för det som hänt.

Företaget anses ha brustit i sitt ansvar för säkerheten och inte sett till att viktiga rutiner följts.

Därför ska Lulekraft nu betala böter på 300 000 kronor.

Arbetet har sökt Lulekraft.