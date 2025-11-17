Mohammad brännskadades svårt på Chopchop: ”Ingen kom till sjukhuset”

Det kan hända när han står i duschen. Eller på ett badhus. När han får syn på sitt nakna ben kastas han plötsligt tillbaka, till morgonen den 4 mars 2022.

Då, när ett trasigt stekbord tippar och kokhett vatten forsar över hans vänstra ben och fot. Huden skållas så svårt att han förs till sjukhus.

Bilderna på Mohammad Almohammads brännskador blev riksbekanta i samband med Arbetets avslöjanden om den svåra arbetsmiljön på Chopchop förra månaden. Nu träder han fram och berättar.

Olycksdagen blir hans allra sista jobbdag på Chopchop i Malmö. Men också början på en månadslång sjukskrivning efter brännskadan. Och ett ännu längre lidande.

– När jag till exempel badar och benet kommer under varmt vatten kan jag få väldigt ont och sen försvinner det. Som att det är något med nerverna, säger Mohammad Almohammad nu när över tre år gått sedan olyckan.

Kände sig bortglömd

Än i dag kan han behöva sitta en stund, när hans ben börjar göra ont. Nu jobbar han på ett kafé för kommunen, Malmö stad. Men länge var han arbetslös. Han blev nämligen av med jobbet dagen efter olyckan. Enligt Mohammad Almohammad kom det som en chock, men han poängterar att det handlade om en dispyt kring en tidigare ledighet, inte om olyckan.

Mohammad Almohammads svåra brännskador har läkt, men han kan fortfarande känna svår smärta när vatten träffar huden.

Mohammad Almohammad hade larmat om att stekbordet han ofta jobbade vid var trasigt. Tiden hade gått och inget hänt. Han och kollegorna jobbade på med att tillaga kyckling på bordet, tills olyckan hände.

”Jag var nästan säker på att någon skulle skadas av den här maskinen, men jag hade inte räknat med att det skulle vara jag”, berättar han för polisen i en utredning strax efter olyckan. En utredning som leder fram till att Chopchop döms för arbetsmiljöbrott och får böta 150 000 kronor.

Från förhöret efter olyckan.

Trots att han hade jobbat på Chopchop i över fem år så kände han sig bortglömd efter olyckan. I arbetsgivarens egen dokumentation av händelsen står i stället att de haft kontakt två gånger i veckan för att höra om de kan hjälpa honom ”på något sätt”. Men det stämmer inte enligt Mohammad.

– De behandlade mig som en robot. Som bara ska jobba och när du försvinner så finns du inte. Den där mänskliga biten finns inte, ingen besökte mig på sjukhuset. Jag hörde inget från dem alls. Det gör mig faktiskt mer ont i hjärtat än själva olyckan, att jag inte var en människa.

Identisk olycka brottsutreds

Tidigare i år skedde en nästan identisk stekbordsolycka på en annan Chopchop-restaurang i Bromma. Nu har Arbetsmiljöverket anmält den som misstänkt arbetsmiljöbrott till åklagare.

Anmälan till Arbetsmiljöverket till resturangen i Stockholm.

När Mohammad Almohammad hör att en liknande olycka inträffat frågar han:

”Lever personen?”. Han låter lättad när han får ett ja till svar.

– En sak är säker. Om de inte får stora böter eller straff så kommer det här att fortsätta.

Arbetet har sökt Chopchop för en kommentar.

Fler vittnesmål efter Arbetets avslöjande: ”Tolererade inte sjukdom” Efter Arbetets avslöjande har flera anställda och tidigare anställda hört av sig till Arbetet. Här är några av reaktionerna: En anställd: ”Kameror överallt”

”Arbetsmiljön är mycket dålig. Långa arbetstider och mycket hög arbetspress. Det finns kameror överallt inne i restaurangen. Vi blir inte respekterade.” En läsare: ”Dålig koll på sina rättigheter”

”Jag har en vän som tidigare jobbat på Chopchop och jag känner igen situationen från det hon själv har sagt. Anställda mår dåligt och behandlas generellt dåligt och känner sig maktlösa eller har dålig koll på sina rättigheter. Och att situationen med den tydliga klyftan mellan de kinesiska kockarna och serveringspersonalen upplevs som väldigt obehaglig och konstig. Jag tror inte att serveringspersonalen förstår kökspersonalens situation, och det är ju inte så förvånande om de nu skräms till att inte prata med varandra.” Jobbsökande: ”Tolererade inte sjukdom”

”Jag sökte jobb på Chopchop vintern 2024. Jag har arbetat i restaurangbranschen i över tio år och vet hur intervjuer normalt går till. Trots det var min upplevelse när jag sökte jobb på Chopchop både obehaglig och respektlös. Jag fick provjobba. Wokstationerna var tyngre än de jag tidigare arbetat på, men chefen såg potential. Men stämningen var tyst och pressad – ingen sa något till mig och jag kände mig utpekad och observerad. Chefen frågade bland annat om jag verkligen var född i Sverige, och det är jag. Chefen nämnde också snabbt vad han inte tolererade, som ”sjukdom” hos sin personal och gjorde det nedlåtande och härmande. Jag erbjöds anställning på 75 procent, med pass på runt 14–17 timmar, men jag skulle börja från botten i disken, trots att han såg potential.” Tidigare anställd: ”Elva timmar per dag”

"Vi behövde jobba mycket övertid. När jag tackade nej till extrajobb blev de missnöjda. Då fick jag inte samma löneförhöjning som andra. Jag jobbade elva timmar per dag, åtminstone 240 timmar per månad. Jobbet var på flera olika orter, jag fick åka runt och de frågade mig inte. Det känns som att det görs avsiktligt för att öka isoleringen. Den främsta anledningen till varför jag slutade på Chopchop var att jobbet var för utmattande. Det finns en djupt rotad kultur av rädsla, mobbning och tystnad, arbetare behandlas mer som maskiner än människor."