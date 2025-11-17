Mohammad brännskadades svårt på Chopchop: ”Ingen kom till sjukhuset”

Mohammad Almohammad brännskadades svårt i köket på en Chopchop-restaurang. Fortfarande lider han av smärta, flera år senare. Nu träder han fram och berättar.
Det kan hända när han står i duschen. Eller på ett badhus. När han får syn på sitt nakna ben kastas han plötsligt tillbaka, till morgonen den 4 mars 2022.
Då, när ett trasigt stekbord tippar och kokhett vatten forsar över hans vänstra ben och fot. Huden skållas så svårt att han förs till sjukhus.
Bilderna på Mohammad Almohammads brännskador blev riksbekanta i samband med Arbetets avslöjanden om den svåra arbetsmiljön på Chopchop förra månaden. Nu träder han fram och berättar.
Olycksdagen blir hans allra sista jobbdag på Chopchop i Malmö. Men också början på en månadslång sjukskrivning efter brännskadan. Och ett ännu längre lidande.
– När jag till exempel badar och benet kommer under varmt vatten kan jag få väldigt ont och sen försvinner det. Som att det är något med nerverna, säger Mohammad Almohammad nu när över tre år gått sedan olyckan.
Kände sig bortglömd
Än i dag kan han behöva sitta en stund, när hans ben börjar göra ont. Nu jobbar han på ett kafé för kommunen, Malmö stad. Men länge var han arbetslös. Han blev nämligen av med jobbet dagen efter olyckan. Enligt Mohammad Almohammad kom det som en chock, men han poängterar att det handlade om en dispyt kring en tidigare ledighet, inte om olyckan.
Mohammad Almohammad hade larmat om att stekbordet han ofta jobbade vid var trasigt. Tiden hade gått och inget hänt. Han och kollegorna jobbade på med att tillaga kyckling på bordet, tills olyckan hände.
”Jag var nästan säker på att någon skulle skadas av den här maskinen, men jag hade inte räknat med att det skulle vara jag”, berättar han för polisen i en utredning strax efter olyckan. En utredning som leder fram till att Chopchop döms för arbetsmiljöbrott och får böta 150 000 kronor.
Trots att han hade jobbat på Chopchop i över fem år så kände han sig bortglömd efter olyckan. I arbetsgivarens egen dokumentation av händelsen står i stället att de haft kontakt två gånger i veckan för att höra om de kan hjälpa honom ”på något sätt”. Men det stämmer inte enligt Mohammad.
– De behandlade mig som en robot. Som bara ska jobba och när du försvinner så finns du inte. Den där mänskliga biten finns inte, ingen besökte mig på sjukhuset. Jag hörde inget från dem alls. Det gör mig faktiskt mer ont i hjärtat än själva olyckan, att jag inte var en människa.
Identisk olycka brottsutreds
Tidigare i år skedde en nästan identisk stekbordsolycka på en annan Chopchop-restaurang i Bromma. Nu har Arbetsmiljöverket anmält den som misstänkt arbetsmiljöbrott till åklagare.
När Mohammad Almohammad hör att en liknande olycka inträffat frågar han:
”Lever personen?”. Han låter lättad när han får ett ja till svar.
– En sak är säker. Om de inte får stora böter eller straff så kommer det här att fortsätta.
Arbetet har sökt Chopchop för en kommentar.