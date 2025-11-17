Hatt seglar vidare med lyxfallskärm medan C struntar i de arbetslösa

Arbetslösheten i Sverige stiger, enligt statistikmyndigheten SCB. Ihop med försämringar av a-kassan så är läget för arbetslösa allt annat än chill.

En som har det lite lugnare är Anna-Karin Hatt. Den rekordkortvariga centerledaren får en saftig fallskärm på 1,6 miljoner efter att hon själv valt att kliva åt sidan som partiledare.

Rimligt att få landa

Hatt själv beskriver hur hon, efter en turbulent tid, ser fram emot att landa och att hon är glad att ha möjligheten att göra det.

Rimligt, kan man tycka. Politiken är oberäknelig och en person som kan bli av med jobbet från ena dagen till den andra bör kompenseras för detta.

Det kan handla om högre lön, avgångsvederlag eller bibehållen lön en tid efter. Det finns helt enkelt en poäng med trygghetssystem. Och det är också därför Anna-Karin Hatts ersättning och resonemang sticker i ögonen.

Vanliga arbetsmarknaden är också oberäknelig

Den vanliga arbetsmarknaden är ju, liksom politiken, numera oberäknelig. Många som inte är partiledare blir ju av med jobbet från en dag till den andra också. På den vanliga arbetsmarknaden har tryggheten blivit sämre – men vanliga anställdas kompensation lyser med sin frånvaro.

Politiker och andra toppar har i alla tider riggat systemet så att de själva slipper stress, press och osäkerhet – trots att de ofta redan har bättre lön och villkor än snittet. Och i Hatts fall: även om de självmant avgått från sina utsatta positioner.

Samtidigt är det i sammanhanget väl värt att påminna om att Anna-Karin Hatt både i sin roll som företrädare för näringslivet och som C-ledare aktivt motarbetat samma trygghet för svenska löntagare.

Skillnad på folk och folk

Urholkade bidrag och försämrade socialförsäkringar skapar både drivkrafter och konkurrenskraft, enligt Centerpartiet och deras vänner på Svenskt Näringsliv.

Medan svenska löntagare pressas att skaffa nytt jobb direkt kan den avgångna C-ledaren ta det piano. Och medan anställda tvingas springa snabbare för att hämta hem de effektiviseringar som företagsledningar och C-politik tvingar dem till tar sig beslutsfattare och chefer som Hatt utrymme att sakta ner.

Varför företrädare för en sådan politisk linje ska fredas från den egna politiken är svårt att tugga i sig. Troligtvis handlar det om att man med enkelhet både gör skillnad på folk och folk.

Centerpartiets syn på rättvisa

Missköter man sitt arbete eller själv väljer att kliva åt sidan bör ju rimligtvis en lägre ersättning utgå. Så fungerar ju a-kassan för alla andra, så varför inte för politiker?

Det enkla svaret är att de helt enkelt anser sig själva värda mer. Hur annars ska man tolka denna orättvisa som byggts in i våra system?

Turerna kring Anna-Karin Hatts avgång har fått många att känna empati med henne. Låt oss hoppas att hennes tid som arbetslös och behovet av att få hämta sig får henne att känna samma empati med de över 500 000 arbetslösa runtom i landet.

Samtidigt som desperationen växer sig allt större bland arbetslösa kan Hatt nu lugnt luta sig tillbaka och samla sig. Det säger allt om Centerpartiets, och egentligen hela den svenska högerns syn på rättvisa.