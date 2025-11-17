Artikeln i korthet En allvarlig olycka inträffade i Stockholm när en buss körde in i en busskur, vilket resulterade i tre dödsfall och flera skadade.

Bussföraren greps misstänkt för vållande till annans död. Han släpptes senare men misstankarna kvarstår. En utredning pågår för att fastställa orsaken bakom olyckan.

”Tänker på er! Även ni som blev skadade.”

Det lilla kortet mellan blommor och ljus har skrivits av en bussförare som brukar köra turer här.

Fram tills i fredags var det här en busshållplats vid Tekniska högskolan i Stockholm. Nu är det en tillfällig minnesplats där människor stannar till. En kvinna försöker tända ett ljus i den kalla vinden. Bakom henne står en man och gråter.

Vid 15-tiden på fredagen körde en blå dubbeldäckarbuss rakt in i busskuren här i centrala Stockholm.

Bussen släpade busskuren tiotals meter på trottoaren innan den kraschade in i en lyktstolpe och stannade.

Bussen kördes på linje 676 mellan Norrtälje och Tekniska högskolan i Stockholm, och var inte i trafik när olyckan skedde. Fordonet besiktigades senast i juni i år och godkändes då utan några brister, enligt besiktningsprotokoll som Arbetet tagit del av. Polisens utredning pågår. Även Statens haverikommission är inkopplad. Läs mer

”Jag tänker på det hela tiden”

Flera personer hamnade i vägen för bussen, och tre personer miste livet.

De avlidna är två kvinnor i 65-årsåldern och en kvinna i 55-årsåldern. På måndagen gick Karolinska sjukhuset ut med att en av personerna är en anställd på sjukhuset.

”Våra tankar går till anhöriga och arbetskamrater. Det är en sorgens dag på Karolinska”, säger sjukhusdirektör Christophe Pedroletti i ett pressmeddelande.

Ytterligare personer skadades vid olyckan och vårdas på sjukhus.

– Det är förjävligt. Jag tänker på de som dött och deras anhöriga. Och på föraren, som kanske ångrar att han valde det här yrket, det kommer han nog ångra resten av sitt liv nu, säger en bussförare som kommer ut från ett bussbolags lokaler i närheten av olycksplatsen.

Han vill inte att hans namn ska stå i tidningen, men berättar att han kört buss i över 15 år och att han känner föraren som körde olycksbussen.

– Jag tänker på det hela tiden. Trots att jag inte är från det garaget. Många känner ju varandra ändå. Och mina barn skickar filmer och länkar till nyheter.

”Arbetsmiljön är katastrof”

Han betonar att ingen ännu vet varför olyckan skedde. På sin hemsida skriver dock polisen att det inte är något som tyder på att händelsen varit avsiktlig.



Han säger att olyckan påminner honom och kollegorna om det stora ansvaret som följer med yrket – ett yrke som samtidigt är fullt av arbetsmiljöproblem.

På frågan hur arbetsmiljön är för bussförarna i Stockholm svarar han: ”katastrof”.

– Som förare är du orolig. Vi har ett så stort ansvar, vi kör flera tusen människor varje dag. Samtidigt som det är väldigt stressigt. Och nu börjar det bli mörkt, människor cyklar och springer framför bussen och det har varit nära att jag kört på någon flera gånger. Som tur är har det aldrig hänt.

Pratar ni förare med varandra om det här?

– Vi har inte så mycket tid för det. Vi måste köra folk till slutdestinationen. Pauserna är korta – på tio minuter ska du hinna stå i en lång kö till toaletten.

Orsaken till olyckan utreds fortfarande, bland annat av polisen. Bussföraren greps direkt efter olyckan, anhölls och förhördes. Han släpptes senare på fri fot, men är misstänkt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada.

Ljus tänds vid olycksplatsen under måndagen.

”Många känner oro”

Enligt uppgifter till Expressen ligger ett sjukdomsfall hos bussföraren bakom olyckan. Det är dock inget som bussförarens arbetsgivare Transdev vill säga något om.

– Vi kan inte bekräfta att det är så, det är ingen utredning som är klar kring detta, säger Transdevs presskontakt Stefan Johansson till Arbetet.

Under måndagen är fackförbundet Kommunal ute på flera bussdepåer i norra Stockholm för att prata med bussförare och fånga upp hur de mår.

– De flesta verkar vara okej, men många känner oro och spekulerar i det som hänt. Men vi försöker själva att undvika att delta i det när vi inte vet, säger Kommunals pressekreterare Fredrik Jansson.