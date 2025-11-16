Artikeln i korthet Hemtjänstens personal i Älmhult har fått problem med vildsvin som stör dem när de jobbar kvällar och nätter.

Elin Bolinder, som arbetar i nattpatrullen, berättar om skrämmande möten med vildsvin, som ibland inte flyttar på sig.

Ovälkomna grannar har flyttat in utanför hemtjänstens kontor i Älmhult och stör personal som arbetar kväll eller natt.

– Vildsvinen kommer så nära. Man öppnar ytterdörren och ska ut till bilarna, då hör man dem böka och låta direkt utanför, säger Elin Bolinder som arbetar i nattpatrullen.

När hon jobbade sitt senaste nattpass mötte hon en hel flock.

– De var sju, åtta stycken. Några var stora som fullvuxna grisar och hade betar. De flyttade inte på sig när vi kom tillbaka i bil från brukare, fast vi hade helljuset på. Vi fick köra mot dem för att de skulle dra i väg.

Men lugnet var kortvarigt.

– När vi kom tillbaka från nästa besök var de där igen. Det är obehagligt att gå ur bilen, säger Elin Bolinder.

Och problemen stannar inte vid kontoret. Runt om i Älmhult syns vildsvin allt oftare sena kvällar och nätter. För hemtjänstens personal som cyklar till brukare är mötena ibland skrämmande nära.

– Jag är mest orolig för dem. En av mina vänner höll på att krocka med ett vildsvin när hon cyklade till jobbet en tidig morgon.

Möjlig skyddsjakt

Hemtjänstens enhetschef Linda Persson tar personalens oro på allvar.

– Det här är en fråga som kommit upp nu i höst. De som cyklar på kvällen har fått möjlighet att samåka i bil istället, säger hon.

En skyddsjakt kan bli aktuell för att få bort flocken – men det är inte enkelt.

– Det finns inte något beslut om det ännu. Jakt nattetid i tätbebyggda områden är svårt att få till på ett säkert sätt, och det är svårt att få tillstånd av länsstyrelsen. Men det är en fråga som diskuteras.

Frågan ska snart tas upp på ett möte mellan facket Kommunal och hemtjänstens ledning.

”Inte så kul att gå ut i en flock vildsvin”

Elin Bolinder och kollegorna fortsätter jobba, trots oron.

– Det känns inte bra. Sedan de skrev i Smålandsposten om det här har många hört av sig och sagt att det bara är att vifta lite så drar de, men gå ut själva i en flock vildsvin då. Det är inte så kul.

Hon tycker kommunen borde agera mer förebyggande.

– Jag tror att de kommer för att äta ekollonen. Om kommunen skulle ta bort ollonen så kanske de inte skulle komma. Eller om man sätter upp ett elstängsel som stänger djuren ute.

Se film på vildsvinen

Hjälp, ett vildsvin! Vildsvin är stora djur, en vuxen galt kan väga över 200 kilo och en sugga upp mot 140 kilo. De rör sig snabbt och kan springa i 50 kilometer i timmen. De är normalt aktiva på natten och vilar väl gömda under dagtid. Det har hänt att människor i Sverige attackerats av vildsvin, men det är högst ovanligt. De som attackerats är ofta jägare eller hundägare som djuren känt sig trängda av. För att skrämma i väg ett vildsvin ska du låta mycket, de hör bra, har bra luktsinne och ger sig ofta snabbt i väg när en människa är nära Vildsvin trivs bäst i skogen men kan söka sig till tätbebyggda områden för att få mat, både i Berlin och Rom har det varit problem med svinen. Källa: Skansen, Spåra djur – Berghs förlag, Aftonbladet, SVT Läs mer