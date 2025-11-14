Inom ett år ska nästan var fjärde servicekontor läggas ned. Samtidigt som arbetslösheten i Sverige når rekordnivåer, särskilt bland unga och utrikes födda.

Nedläggningarna av servicekontoren riskerar att slå hårt mot samhällets mest utsatta, menar den socialdemokratiska riksdagsledamoten Eva Lindh.

– Det måste finns någonstans att gå till när man behöver hjälp. Vi vill att staten ska finns nära alla människor, att de finns en dörr att gå till och någon att prata med, säger Eva Lindh.

Många av dem som står längst från arbetsmarknaden är beroende av personlig hjälp från myndigheter. Antal besök på servicekontoren har ökat med nästan en halv miljon sedan 2019, där man kan få hjälp med enklare myndighetsärenden utan en bokad tid.

– Det verkar inte som att regeringen riktigt förstår varför servicekontoren finns. De byggdes upp för att öka tilliten till staten, vi tycker att man borde satsa mer på det – men i stället väljer de att göra tvärtom.

Totalt ska budgeten till servicekontoren minska med 150 miljoner kronor till 2027 – samtidigt som regeringen tillsätter tio miljoner årligen för en satsning på mobila och flexibla lösningar.

– Lite fint kallas det för flexibelt. Det är så man brukar säga när man försöker få något att låta finare än vad det egentligen är. Men det innebär bara att hjälpen blir sämre.

Civilministern hänvisar till internet

Flera av de kontor som läggs ned ligger i närhet till utanförskapsområden med hög arbetslöshet – eller i orter där man nu får åka långt för att komma till närmaste myndighet.

Civilminister Erik Slottner (KD) menar att satsningen på flexibla kontor är en möjlighet att öka närvaron runt om i landet, samtidigt som han vill att fler vänder sig till digitala tjänster.

– Servicekontoren handlar om att kunna prata med någon, vi kan inte ersätta det. Klart att det är bra med digitala lösningar, men det är viktigt att vi har en närvaro där människor faktiskt bor och arbetar. Inte minst i utsatta områden och på glesbygden, säger Eva Lindh.