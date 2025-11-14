Det är två rörda representanter från klubbstyrelsen på Lantmännen Maskin AB i Malmö som tar emot blommor, diplom och glas-statyett på scenen under Handels tredje kongressdag.

– Vi vill tacka alla i klubbstyrelsen, precis alla våra medlemmar och inte minst avdelning 1 i Malmö. Det här är ett arbete som vi verkligen har gjort och gör tillsammans, säger Henrik Jönsson från scenen.

En stund senare har han och klubbkollegan Tobias Andersson tid att sitta ner med en kopp kaffe för att berätta hur de successivt men målmedvetet har byggt en allt starkare klubb på arbetsplatsen.

Startade klubben

– Jag har jobbat på arbetsplatsen sedan 2007, då fanns det varken skyddsombud eller klubb. Men när vi för ungefär 10 år sedan fick in en ny ledning som plötsligt tog bort precis alla lokala avtal hos oss så insåg vi att vi verkligen behövde gå samman. Så jag var med och startade klubben, säger Tobias Andersson.

Över en natt försvann exempelvis så kallade röda dagar, att alla anställda hade 16 timmar per år att fritt förfoga över.

En hel del annat som de anställda kämpat länge för slopades också, i samma veva. Kvar fanns enbart det allmänna kollektivavtalet.

– Vi började från noll, kan man säga, säger Henrik Jönsson som började på Lantmännen Maskin år 2017 och direkt engagerade sig i klubbstyrelsen.

Utbildning viktigt

Att ha en långsiktig plan för facklig utbildning för alla förtroendevalda har varit viktigt för hur klubben har utvecklats.

De har tillsammans gått igenom många av de olika steg som finns inom Handels både för att grundläggande utbilda sig och sedan bygga på med mer särskild kompetens.

– Det har handlat om att vi fått lära mer om alltifrån grundläggande arbetsrätt till att fördjupa oss i exempelvis härskartekniker. Och man blir aldrig färdiglärd, vi fortsätter. Allt det har varit viktigt för hur vi jobbar, säger Tobias Andersson.

Många med i facket

I dag har arbetsplatsen, med 42 anställda, en facklig organisationsgrad på över 80 procent.

Varje nyanställd, även de som bara tillfälligt kommer in i olika konsultroller som exempelvis elektriker, får en timmes introduktion av någon av de förtroendevalda.

– Då går vi och visar runt. Det handlar exempelvis om att alla ska veta var uppsamlingsplats vid utrymning är samt var hjärtstartare finns, men även om att informera om fackklubben, säger Henrik Jönsson.

Han berättar att även det arrangemanget är ett resultat av klubbens enträgna arbete.

– Vi insåg att vi var bättre insatta än arbetsgivaren. Så då tog vi upp att vi ville ta över det jobbet. Och det har blivit en win-win också för arbetsgivaren. Nu slipper de ta hand om introduktionerna.

Blodgivning på arbetstid

En annan framgång som ganska nyligen gått i mål är att alla anställda har rätt att lämna blod på betald arbetstid.

Klubben märkte att en hel del medlemmar tog några timmars ledigt då och då för att ta sig ner till blodcentralen.

– Vi såg att det var ett medlemsbehov och då tog vi tag i det, konstaterar de två förtroendevalda.

Bemanningsanställda i samma klubb

20 procent av arbetsstyrkan på Lantmännen Maskin i Malmö är där i rollen som bemanningsanställda.

Men på den här arbetsplatsen är det självklart att alla tillhör en och samma klubb, trots att de bemanningsanställda går på ett annat avtal.

– Hos oss är alla medlemmars frågor lika viktiga, säger Tobias Andersson.

Öppenhet viktigt

Klubbstyrelsen har också varit noga med att ständigt informera sina kollegor om vad de egentligen gör.

De har en facebook-grupp och har bett alla medlemmar som vill ha månadsbrev att lämna sina mejladresser.

– På många arbetsplatser kan man höra kommentarer om att ”ni i facket gör ingenting”. Genom att vara så här öppna med precis allt så visar vi vad vi faktiskt gör och tillsammans kan åstadkomma. I våra månadsbrev informerar vi också en hel del om vad arbetsgivaren gör, säger Henrik Jönsson.

Uppfunnit tävling

För att ständigt även sätta in medlemmarna i frågor som rör arbetsrätt och facket har klubben infört en liten återkommande tävling.

Via en qr-kod kan man lyssna på en youtube-debatt eller kort föreläsning som klubbstyrelsen tänker kan vara intressant för alla.

– Sedan kommer man till en fråga om något som sagts där. Vinsten varje månad är två biobiljetter. Dem bekostar vi genom vår klubbkassa.

Hyllar folkbildningen

På kongress-scenen avslutar Henrik Jönsson sitt tacktal med att citera Oscar ”Skägget” Olsson som i början av 1900-talet startade studiecirklar och av många anses vara en av folkbildningens förgrundsgestalter.

Citatet handlar just om den egna klubbens arbetsmetod – att som förtroendevald alltid lyssna in och låta medlemmarnas behov och bästa styra.

– ”Inte bara för folket utan genom folket”, citerar Henrik Jönsson sin förebild Oscar Olsson.