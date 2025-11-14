Artikeln i korthet Polisen har genomfört tillslag i flera delar av landet kopplade till en muthärva vid Norrtäljeanstalten. Fem personer har begärts häktade för mutbrott, inklusive tidigare anställda och intagna.

Kriminalvårdare misstänks ha smugglat telefoner till intagna, enligt uppgift till SVT.

Sekos huvudskyddsombud Jimmy Nyberg oroar sig för att den snabba utbyggnaden av Kriminalvården riskerar att göra olämpliga kontakter mellan kriminalvårdare och intagna vanligare.

I veckan gjorde polisen tillslag mot flera platser i landet, med husrannsakningar och frihetsberövanden.

I fokus för insatsen står Norrtäljeanstalten – där också ett av tillslagen gjordes.

Efter insatsen har fem personer begärts häktade, misstänkta för inblandning i en muthärva som kopplas till fängelset.

Två av personerna är tidigare anställda, och misstänks för grovt tjänstefel och grovt tagande av muta.

De tre andra är misstänkta för grovt givande av muta.

– Det rör sig om två intagna på anstalten och en person som misstänks ha agerat på utsidan, säger kammaråklagare Ludmila Pronko i ett pressmeddelande.

Uppgift: Smugglade in telefoner

Enligt uppgift till SVT har kriminalvårdarna hjälpt till att smuggla in telefoner till anstalten, och på det sättet hjälpt gängkriminella att kommunicera med varandra.

Jimmy Nyberg, huvudskyddsombud för Seko på Kriminalvården, säger att han reagerar på händelsen med oro.

– Det är otroligt allvarligt, och viktigt att det utreds. Dels för personalens säkerhet, men också ställer man sig frågan: Vad har vi för anställda i myndigheten?

Olämpliga relationer ökar

Även om detaljerna i ärendet ännu inte är kända, står det klart att den här typen av händelser blir vanligare.

Mellan åren 2022 och 2024 skedde mer än en fördubbling av antalet anmälningar om ”otillbörliga kontakter” mellan kriminalvårdare och intagna på landets fängelser.

Något Jimmy Nyberg menar delvis är en konsekvens av den historiskt stora utbyggnaden av Kriminalvården som just nu pågår.

– Självklart har det att göra med att det blivit mer pressat. Vi har fler klienter på likvärdig yta och det blir friktioner, helt klart.

Oron: ”Kan slinka in någon”

När många nya anstalter byggs under kort tid och stora mängder personal behöver anställas finns det risk att fel individer kommer in, anser han.

– Det kan rent av slinka in någon anställd som inte skulle ha varit anställd, för att vi är i så stort behov av personal. Och vi följer inte upp ordentligt hur det går med alla nya anställda.

Under Kriminalvårdens snabba förändring har också själva jobbet blivit mer pressat, säger han.

– Det går alldeles för fort. Vi har för mycket att göra. Min största oro är att stressen kan leda till sådana här incidenter, och att man inte är vaksam för det.

Riskfyllt att jobba ensam

Eftersom fler intagna ska få plats på samma yta som tidigare, med dubbelbeläggning som standard, blir det också extra viktigt att kriminalvårdare inte jobbar ensamma med klienter som kan utöva påverkan på dem, enligt Jimmy Nyberg.

Det finns i dag inget förbud mot ensamarbete i Kriminalvården. Däremot ska det göras bedömningar av om vissa risksituationer kräver att man är två.

– Där tycker jag att vi sladdar lite för mycket i kurvorna just nu. Många gånger för att man har så mycket att göra. Men jag tror att det är viktigt att personalen inte jobbar ensamma så mycket.

– Är man två så kan en kollega vara med och höra vad som sägs, och så har man stöd av varandra om någon försöker att påverka en.

Kravet: Bromsa utbyggnaden

För att förhindra att fler kriminalvårdare dras in i olämpliga relationer med klienter tror han att politikerna behöver sänka takten på alla förändringar som påverkar Kriminalvården.

– Jag önskar att regeringen kunde förstå den sitsen vi är i och sakta ned. Min oro är att det kan bli ännu värre, för snart är det val. Då vill alla visa upp sig och vi vet ju att rättsväsendet är på tapeten hela tiden.