Artikeln i korthet Flera medarbetare har oavsiktligt exponerats för asbestdamm under byggarbete på en fastighet i Örebro län, vilket har anmälts till Arbetsmiljöverket av både Fortifikationsverket och det involverade byggbolaget.

Utredning pågår för att kartlägga händelsen och eventuella tidigare exponeringar, där Fortifikationsverket betonar att deras fokus ligger på personalens hälsa.

Asbest, som förbjöds 1982, är fortfarande en risk i äldre byggnader och kan orsaka allvarliga sjukdomar, men symtomen kan visa sig först många år senare.

”Ett antal medarbetare konstateras ha blivit oavsiktligt exponerade för damm som innehåller asbest.”

Så står det i en tillbudsanmälan som Fortifikationsverket skickat in till Arbetsmiljöverket den 24 oktober. Anmälan handlar om ett byggarbete på en av Fortifikationsverkets fastigheter i Örebro län. En likadan anmälan har skickats in av ett byggbolag som jobbar på uppdrag av myndigheten.

Byggbolaget vill dock inte svara på några frågor. Utan hänvisar all kommunikation till Fortifikationsverket. Även där är det svårt att få svar, eftersom mycket av verksamheten är hemlig. Myndigheten utvecklar och förvaltar fastigheter för totalförsvaret. Därför får Arbetet inget svar på vilken typ av verksamhet som finns i fastigheten i Örebro län, där asbest upptäckts.

I de två anmälningarna till Arbetsmiljöverket står även att det var vid provtagning inför byggprojektet som damm som innehöll asbest upptäcktes. ”Detta föranleder misstanke om att personal som tidigare vistas i fastigheten kan ha exponerats.”

”Fokus personalens hälsa”

Frågan är om de anställda som drabbats har utsatts vid själva provtagningen. Eller om de arbetat på området innan asbestproven gjordes. Det kan inte Fortifikationsverket svara på. Oavsett väcker det frågor om arbetsmiljöarbetet på plats.

”Vi håller fortfarande på och bildar oss en uppfattning om vad som har hänt och vilka som har exponerats. Vi agerar så snabbt vi kan och vårt fokus är personalens hälsa. Att människor har exponerats för asbest är naturligtvis allvarligt, men innan vi har alla fakta på bordet kan vi inte säga mer än så”, kommenterar myndighetens presstjänst i ett mejlsvar till Arbetet.

När Arbetet når myndighetens kommunikationsstrateg Elisabeth Bitterlich på telefon säger hon att utredningen nu pågår och att ett skyddsombud från Fortifikationsverket plus arbetsmiljöexperter är med i arbetet.

– Vi har skickat in en anmälan till Arbetsmiljöverket som avser våra medarbetare. Alla arbetsgivare är ju arbetsmiljöansvariga för sina egna medarbetare.

Så eftersom både ni och byggbolaget har anmält så gäller det här både deras och era medarbetare?

– Precis, så är det.

Gäller utredningen både de drabbade medarbetarna och eventuella historiska exponeringar?

– Det gäller helheten. Vi försöker få en lägesbild över vad som har hänt. I det finns det med en tidslinje, med både det som har skett nu och vad som eventuellt har skett tidigare.

Om man ska provta för eller misstänker asbest så vidtar man väl alla säkerhetsåtgärder man kan? Sköter ni inte ert arbetsmiljöarbete?

– Jag kan inte svara på den frågan heller, eftersom den utredningen pågår. Just nu håller vi på att på flera olika sätt försöka skapa oss en lägesbild över vad som har hänt och det är ju för att det här är allvarligt.

I mejl till Arbetet skriver Fortifikationsverket att de regelmässigt provtar för asbest inför byggmoment som handlar om rivning och ombyggnation. Och att de som ett led i uppbyggnaden av totalförsvaret har ett stort antal byggprojekt runt om i hela Sverige.

Ska de som jobbar i liknande projekt hos er vara oroliga?

– Det finns ingen anledning till det i det här läget. Det är ingenting som vi har sett. Men eftersom det har skett här så vill vi ju ta reda på vad det är som har hänt. Inte bara för att kunna säkerställa att det inte sker på det här stället något mer, utan även så att vi gör rätt på alla andra ställen också.

Det här är asbest Asbest förbjöds 1982. Men ämnet finns fortfarande i kvar i gamla hus som byggdes före dess. Därför kan byggnadsarbetare, fastighetsskötare, städare och andra yrken än i dag komma i kontakt med det farliga asbestdammet. Det är först när man river i material som har asbest i sig och det börjar damma som det blir farligt. Då frigörs asbestfibrer som svävar omkring i luften. Om du andas in fibrerna kan de ta sig långt ner i dina lungor och orsaka allvarliga sjukdomar som till exempel lungcancer och mesoteliom. Men sjukdomarna bryter ut först 20-40 år senare. I Arbetsmiljöverkets föreskrift kan du läsa mer om vilka bestämmelser som gäller för asbesthantering. Läs mer