Skyddsombudet Sandra Nämd har under lång tid jobbat fackligt på Lager 157 i Eskilstuna och som skyddsombud drivit många arbetsmiljöfrågor.

Det har bland annat handlat om att de anställda ska ha hjälpmedel för att på ett säkert sätt kunna hänga upp skyltar i butiken och att passen i kassan inte bör vara längre än två–tre timmar. Hennes arbete har också fått genomslag i andra butiker inom Lager 157.

Därför får hon nu ett stipendium på 10 000 kronor från Kenth Petterssons minnesfond. Det instiftades till minne av Handels tidigare förbundsordförande, som avled 2007.

Fått igenom bättre arbetsmiljö

Sandra Nämd får priset för de förändringar hon har drivit som skyddsombud, inte bara på sin egen arbetsplats utan för andra butiksanställda i kedjan.

– Det känns otroligt hedrande och det stärker mig jättemycket! Jag tycker att vi har fått till bra förändringar i min butik och jag hoppas verkligen att de slår igenom i alla Lager 157-butiker. Det har ibland varit ganska läskigt att ta tag i problem, men för mig är det viktigt att ta fajten för andra, för mina arbetskamrater, säger Sandra Nämd.

– Det här är ett kvitto på att det lönar sig att bry sig. Jag tar emot priset med stolthet och hoppas att det kan inspirera andra i vår kamp för trygga och schysta arbetsplatser!

Sandra Nämd, Lager 157, pristagare av Kenth Petterssons minnesstiftelses stipendium.

Pris för kamp mot lönesänkningar

Fackklubben på Clas Ohlsons lager i Insjön fick också ta emot pris ur minnesfonden. De fick 25 000 kronor för sin kamp mot lönesänkningar och hur de tagit strid för medlemmarna.

Priset togs emot av Ann Hasselberg och Maja Jansson från klubben. De var påtagligt rörda när de klev upp på scenen.

– Det här är så känslosamt, att se stödet igen och att det är så många som hejar på oss. Vi behöver allt stöd vi kan få för att kunna fortsätta kampen, säger Maja Jansson.

”En bekräftelse på att vår kamp betyder något”

Både hon och Ann Hasselberg säger att det har varit tungt att jobba fackligt på Clas Ohlson under hösten.

– Därför känns det väldigt hedrande att få en bekräftelse på att vår kamp betyder något. Det har varit svårt att se hur dåligt många medlemmar har mått – och arbetsgivarens totala ovilja att förhandla. Samtidigt har det funnits en enorm vilja hos medlemmarna, och det är sjukt inspirerande, säger Ann Hasselberg.

En tredje pristagare, forskaren Carin Håkansta vid Karolinska Institutet, får 50 000 kronor för forskning om digital arbetsmiljö och hur den påverkar anställda i handeln.

