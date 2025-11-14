Det var i början av december 2024 som elektrikern ensam med en grävmaskinist skulle utföra kabelarbete i Teckomatorp i Skåne.

Elektrikern var precis färdig med sin lärlingstid, och säger själv senare i förhör att han kände sig lite osäker inför jobbet.

Det var första gången han ringde byggherren om en frånkoppling och han skulle göra jobbet själv.

Samtidigt var hans uppfattning vid tillfället att det inte fanns någon förväxlingsrisk av kablar, då han trodde att det enbart fanns lågspänningskablar i den grop som grävmaskinisten grävt upp.

Den här måndagen i december förra året befinner sig alltså Vattenfalls elektriker och grävmaskinisten vid ett bostadsområde i Teckomatorp för att skarva en kabel.

”En jävla smäll”

Elektrikern kontrollerar i elskåpet till den kabel han var tänkt att skarva att det är spänningslöst.

Sedan tar han spänningsprovaren, som är avsedd för lågspänning, och trycker den genom gummit till den kabel han är förvissad om är den rätta, men som är en starkströmskabel på 20 000 volt.

”Sen när han kör ner spänningsprovaren i kabeln så blir där en ljusbåge. Det blir kortslutning. En jävla smäll. Sen kommer grannarna ut”, berättar grävmaskinisten i förhör.

Elektrikern skadas svårt i ansikte och händer. Ambulans kallas till platsen och för honom till Lunds universitetssjukhus där han läggs in på intensivvårdsavdelningen. På sjukhuset får han bland annat genomgå hudtransplantation av den ena handen.

Skrivelse till Vattenfalls vd

Olyckan anmäls till Arbetsmiljöverket, där startas en utredning som i sin tur går vidare till polisen. I slutet av september i år är polisutredningen klar.

En skrivelse skickas till Vattenfalls vd, där misstanke mot företaget om arbetsmiljöbrott framgår.

Detta på grund av oaktsamhet i näringsverksamheten, bland annat för att inte ha upplyst den skadade elektrikern om att det kunde finnas en förväxlingsrisk mellan 400 volt- och 20 000 volt-kabeln.

I mitten av oktober accepterar Vattenfalls vd företagsboten på 400 000 kronor.