”Vi vill ha mer sex på skoltid!”

En statlig utredning vill stryka sexualundervisningen ur skolans mål och uppdrag. En annan utredning vill stryka den ur lärarutbildningen.

Den har funnits med länge, och förbättrats genom åren. Den finns för att se till att unga får kunskap om sina kroppar, hälsa och samlevnad.

Utbildningen har funnits med i läroplanen sedan 1955. Den formar sunda relationer och normer samt ligger till grund för det respektfulla och jämställda samhället vi vill ha.

Sexualundervisningen behövs när statistiken för könssjukdomar samt mäns våld mot kvinnor ökat markant de senaste åren, nu behövs sexualundervisningen mer än någonsin!

Sexualundervisningen räddar liv!

Vi tycker att ämnet ska stå kvar i läroplanen och att rektorerna fortfarande ska vara skyldiga att se till att utbildningen genomförs.

Vi ser gärna att någon extern organisation såsom RFSU eller RFSL finns till hands vid utbildningstillfället.

Sexualundervisningen räddar liv, låt den inte raderas!