Kongressombuden röstade ja till valberedningens förslag på ledamöter i Handels nya förbundsstyrelse.

När valberedningen väljer kandidater tittar de på flera kriterier: Det ska finnas en fördelning av kön, erfarenheter, bakgrunder, oliks åldrar, avtalsområden och spridning över landet. Alla kandidater intervjuas av valberedningen innan urval.

Tre av ledamöterna som valdes in på torsdagen är nya: Ulrika Florin, Erica Lindqvist och Kalle Olofsson.

Tjänsteman från ABF valdes in

Det har saknats en tjänsteman i styrelsen, men med Ulrika Florin som jobbar på ABF, blir nu även tjänstemän inom folkrörelsen representerade.

Utöver valberedningens förslag fanns det ytterligare tre personer som nominerats: Åsa Kratz, Mikael Hassel och Jessica Sahlström.

”Jag respekterar valberedningens förslag”

Det var flera ombud som gick upp i talarstolen och talade för att de skulle väljas. Åsa Kratz valde att tacka nej till sin nominering.

– Jag respekterar valberedningens förslag. De gör ett gediget arbete. Jag har själv suttit i valberedningen och vet hur viktigt det är att hitta en bra balans, säger Åsa Kratz, från avdelning 18 i Eskilstuna.

Med de tre i verkställande utskottet, VU, som valdes på onsdagen, blir fördelningen nu jämn mellan kvinnor och män i förbundsstyrelsen.