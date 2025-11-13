Artikeln i korthet Modekedjan Lager 157 växer snabbt, med 15 nya butiker bara i år.

Personal inom bolaget larmar om allvarliga arbetsmiljöproblem. Det handlar bland annat om stress, hotfulla situationer och chefer som behandlar de anställda illa.

Personal inom bolaget larmar om allvarliga arbetsmiljöproblem. Det handlar bland annat om stress, hotfulla situationer och chefer som behandlar de anställda illa.

Facket Handels känner till bristerna och säger att Lager 157 sticker ut jämfört med andra modekedjor när det gäller arbetsmiljöproblem.

Klockan 15.07, 24 april 2025. En ny Lager 157-butik öppnar i köpcentret Mobilia. Köerna är långa, både in till butiken, till provrummen och till kassan. Några kunder skriver sura kommentarer på Facebook. Andra är glada för att lågpriskedjan öppnar sin tredje butik i Malmö.

En av de nyanställda är Lina, 31 år. I två veckor har hon och arbetskamraterna förberett butiksöppningen.

– Vi packade upp hela butiken, det var tungt och jobbigt, det är en stor butik. Samtidigt var det väldigt roligt.

Fler butiker och högre vinster

Butiken i Mobilia är en av 15 nya butiker som Lager 157 öppnat i år. Modekedjan växer så det knakar i Sverige, övriga Norden och Tyskland. Antalet anställda har mer än fördubblats sedan 2020.

I oktober öppnades en flaggskeppsbutik på Drottninggatan i centrala Stockholm. Totalt finns nu 95 butiker och målet är att öppna 25 butiker till under 2026.

Det här är Lager 157 Lager 157 har 95 butiker . De flesta i Sverige, men även i Norge, Danmark, Finland och Tyskland.

. De flesta i Sverige, men även i Norge, Danmark, Finland och Tyskland. I genomsnitt fanns 942 anställda i koncernen 2024.

i koncernen 2024. Bolaget grundades 1999 i Gällstad av Stefan Palm som i dag är vd och äger 100 procent av bolaget. Sedan 2014 säljs enbart det egna varumärket 157.

i Gällstad av som i dag är vd och äger 100 procent av bolaget. Sedan 2014 säljs enbart det egna varumärket 157. Omsättningen var 3,5 miljarder kronor 2024, vilket var 28 procent mer än året innan.

kronor 2024, vilket var 28 procent mer än året innan. Vinsten år 2024 var 379 miljoner kronor. År 2023 var den 260 miljoner. Läs mer

Företagets grundare, Stefan Palm är ensam ägare till Lager 157. Förra året gjorde företaget en vinst på 379 miljoner kronor. Stefan Palm hade själv en inkomst på 11,6 miljoner inklusive kapitalinkomster.

De anställda i butikerna har svårare att klara sig på sin lön. Många jobbar ofrivillig deltid och jagar extra timmar.

Alla butiksanställda har 50 procent

I den nyöppnade butiken i Malmö jobbar alla 50 procent. Bara butikschefen och de två arbetsledarna har fler timmar. Men alla jobbar ändå mycket mer än det som står på kontrakten.

När Lina sökte jobbet på Lager 157 hade hon hört att både arbetsmiljön och stämningen på företaget var dålig. Ändå lockades hon av att få vara del av ett helt nytt team och bygga upp en ny butik.

– Direkt när jag började anmälde jag mig som skyddsombud, för att få till en jäkligt bra butik, säger Lina, som har lång erfarenhet från butiksbranschen och har varit skyddsombud tidigare.

Att det finns skyddsombud, eller fackklubbar, är långt ifrån självklart på Lager 157. Många är små arbetsplatser med få och unga anställda.

Butiken på Mobilia i Malmö är en av 15 som Lager 157 öppnat bara det senaste året.

Skyddsombud saknas

Trots det skriver Lager 157 i sin senaste årsredovisning att: ”Skyddsombud finns i alla våra butiker, lager och kontor.”

– Det gör det definitivt inte! Det är långt ifrån alla butiker som har skyddsombud, säger Jens Lindström, central ombudsman på facket Handels med ansvar för butikskedjan.

Jens Lindström, ombudsman på Handels.

Han har fått rapporter från många håll i landet om arbetsmiljöproblem i butikerna.

– Arbetsmiljöfrågorna sticker ut på bolaget i jämförelse med andra kedjor.

– Min bild är att det här är ett företag som vuxit väldigt snabbt. De har öppnat väldigt många butiker, och rätt kunskap har inte alltid funnits på plats, säger Jens Lindström.

Få butiker har skyddsombud

Att det saknas skyddsombud och fackliga ombud i många butiker, gör det svårare att förändra och de få skyddsombud som finns har ofta en tuff uppgift. I flera butiker har det varit problem med tunga lyft utan hjälpmedel. Kartonger som staplats för högt, stress, underbemanning och bristande riskbedömningar, vilket kan leda till olyckor.

Även på den nyöppnade butiken i Mobilia fanns mycket att göra för skyddsombudet Lina.

Arbetsmiljöproblemen staplades på varandra, precis som lådorna på lagret med billiga jeans och strumpor.

Kartonger som staplas för högt har varit ett arbetsmiljöproblem i flera av Lager 157:s butiker. Bilden har Handels regionala skyddsombud tagit i butiken i Umeå.

Det är tungt och det händer att de anställda får kartonger över sig. Nya leveranser slängs ibland ut på golvet bland dammtussar som växer sig stora innan någon hinner städa.

Det är svårt att få schemat att gå ihop, personalstyrkan är för liten.

– Arbetsmiljön var kaos. En av de ansvariga jagade oss när vi var på toa en minut för länge, skrek efter oss när det var kunder i butiken. Som när jag hade kassan och behövde gå ifrån för att kissa. Men jag vågade inte, jag var rädd, berättar Vera, tidigare anställd.

”Största problemet är utsattheten”

Passen i kassan är långa. Ibland upp till tio timmar. Köerna är också långa och kunderna irriterade.

– Det behövs minst två, tre i kassan och sedan är det tre som ska täcka hela butiken. Det är omöjligt, vi behövde ha larm på oss, säger Lina och fortsätter:

– Det största problemet är utsattheten. Det är som att jobba ensam, om man är i mitten av butiken är det långt till hjälp. Vi har haft kunder som kastat saker på oss och varit hotfulla. Sedan har det lagts upp på Tiktok.

I mitten av sommaren lämnar Handels regionala skyddsombud in en så kallad 6:6a-anmälan efter ett besök i butiken. Det är en skriftlig uppmaning till arbetsgivaren att förbättra arbetsmiljön. Om det inte sker kan Arbetsmiljöverket kopplas in.

Arbetsmiljöverket har ställt krav Sedan 2020 har Arbetsmiljöverket gjort 23 inspektioner i modekedjans butiker. 13 av dem har lett till att butiken måste åtgärda problem.

Arbetsmiljöverket gjort 23 inspektioner i modekedjans butiker. 13 av dem har lett till att butiken måste åtgärda problem. Totalt handlar det om 40 olika krav som myndigheten ställt och i två fall har bristerna varit så allvarliga att kraven har förenats med vite, ett bötesbelopp som ska betalas om felen inte rättas till i tid. Läs mer

Facket: Stora arbetsmiljöproblem

En lång rad problem tas upp: Personalen upplever luftvägsproblem på grund av stora mängder damm i butiken då det saknas rutiner för städning, varuleveranser förvaras ute i butiken vilket leder till snubbel- och halkrisk, personalens har inte alltid möjlighet att ta paus och de saknar hjälpmedel för tunga och farliga lyft.

Röran i butiken på Mobilia blev ett arbetsmiljöproblem för personalen.

Liknande problem har påpekats i flera av Lager 157:s butiker. I fem butiker har skyddsombud begärt ingripanden från Arbetsmiljöverket de senaste fem åren.

– Min uppfattning är att Lager 157 lappar och lagar bristerna i den butik där man driver frågan, men de lär sig inte och ändrar så att det blir rätt i de andra butikerna där samma brister finns. De tejpar liksom ihop sprickorna men lagar inte helheten, säger Daniel Andersson, regionalt skyddsombud för Handels i Borlänge.

Han har i snart två års tid försökt få butiken i Borlänge att rätta till brister i arbetsmiljön. Mycket har blivit bättre, men det saknas fortfarande en handlingsplan mot kränkande särbehandling trots att Arbetsmiljöverket hotade butiken med böter redan för ett år sedan.

Daniel Andersson, regionalt skyddsombud för Handels.

”Tar arbetsmiljöfrågorna på större allvar”

Även i Eskilstuna har det tidigare skyddsombudet Sandra Nämd slitit hårt. Hon har jobbat på Lager 157 sedan 2008 och säger att det trots allt har blivit bättre med åren.

– Det känns ändå som att de tar arbetsmiljöfrågorna på större allvar nu än tidigare.

För ett par år sedan fick de butiksanställda till exempel skjuta undan klädtravarna och ställa stegar på butikens bord för att kunna byta skyltarna högt upp i butikstaket.

Att byta skyltar blev ett riskfyllt arbetsmoment när personalen tvingades klättra på stegar uppe på klädborden.

Efter många turer, där företaget först skickade högre stegar, fick Sandra Lager 157:s arbetsmiljökonsult att provklättra stegen.

– Hon gick upp fem steg, sedan sa hon ”nej, det här går inte”… Först fick vi hyra in skylifts men nu har vi fått ett arbetssätt där skyltarna kan bytas från golvet.

Sandra har fått höra att det ska gälla i alla butiker. Arbetsrotation har också införts så att ingen ska jobba mer än två timmar i sträck i kassan.

Ensamt att vara facklig

Nu är hon inte längre skyddsombud, men jobbet med att förbättra arbetsmiljön fortsätter. En fråga som återstår är att butikens bord bara är 55 centimeter höga.

– Där ska vi stå och vika kläder. Det är ingen bra arbetsställning.

Sandra Nämd säger att det går att få igenom förändringar, men att det behövs fler fackliga på Lager 157 som driver frågorna.

– Jag har varit aktiv i Handels många år, och jag har aldrig träffat någon annan från Lager 157 i fackliga sammanhang. Man känner sig ganska ensam.

Sandra Nämd har jobbat på Lager 157 sedan 2008. Som fackligt engagerad har hon ofta känt sig ensam.

Provanställningen avbröts

Sextio mil från Eskilstuna, i den nyöppnade butiken på Mobilia i Malmö, kände sig skyddsombudet Lina också ensam. När Handels regionala skyddsombud hade ställt krav på förbättrad arbetsmiljö i butiken förväntade hon sig att saker skulle förändras.

Förändringar blev det, men inte på det sätt som Lina hoppades.

En tisdagsmorgon i september när hon kommer tidigt till jobbet vill chefen ”byta några ord” med henne på kontoret.

– Jag frågade vad det handlade om. ”Din anställning”, sa hon. När jag sa att jag ville ha med ett ombud, inte sitta ensam där med henne, lyssnar hon inte. Hon säger att de vill avbryta provanställningen, för jag klarar inte arbetsbeskrivningen enligt henne.

”Jag var så chockad”

Efter fem månader som provanställd lämnade Lina arbetsplatsen för sista gången.

– Jag var så chockad, fick inte med mig några grejer. Det gick snabbt, sju minuter efter att jag kommit in till jobbet satt jag på bussen hemåt och hade inte mitt jobb kvar.

Lina fick lämna Lager 157 innan provanställningsperioden var över. Själv menar hon att orsaken var hennes engagemang som skyddsombud.

Lina är övertygad om att hon sades upp för att hon var skyddsombud och sågs som besvärlig. Hon backas upp både av Handels och av tidigare arbetskamrater, som i mejl till facket vittnat om att hon har skött sitt jobb.

När vi träffas har det gått några veckor. Hon har tänkt mycket på vad som hände och på Lager 157. Hon tycker att det finns en kultur med hård retorik inom företaget.

Nya chefer får för lite stöd

Jens Lindström på Handels tror att det handlar om bristande erfarenhet och stöd för nya butikschefer.

– Det är ofta unga personer och jag kan tänka mig att de lovas stöttning. Sedan står de där och har ingen aning om vilket ansvar och vilka skyldigheter de har.

– Min uppfattning är att andra klädbutiker erbjuder butikschefer betydligt mer utbildning och stöd i ledarskap.

Butikschefen tillbakavisar kritiken

Butikschefen på Mobilia, som inte vill ha sitt namn med i artikeln, har lång erfarenhet som butikschef och tycker att hon får bra stöd och utbildning i arbetsmiljö inom Lager 157. När det gäller kritiken mot arbetsmiljön i butiken – från före detta anställda, facket och Arbetsmiljöverket, så säger hon att hon inte delar deras bild.

– Vi jobbar dagligen med arbetsmiljöfrågorna. Riskbedömningar har tidigare gjorts centralt, men nu gör vi dem lokalt, säger hon apropå att Arbetsmiljöverket nyligen har ställt krav på att det ska göras.

Butikschefen på Lager 157 på Mobilia menar att personalens kritik är orättvis. ”Om man tar bilder precis innan det ska städas så är det klart att det kan vara smutsigt”, säger hon.

Hon hävdar att många av uppgifterna inte stämmer.

– Som att man inte har fått gå på toaletten eller att någon arbetsledare ska ha bankat på dörren. Man får ta pauser, jag vill att mina anställda ska må bra och trivas på jobbet. Och det som facket såg när de var här i somras, det var en tillfällighet att det var så mycket kartonger i butiken. Sen var det städningen – om man tar bilder precis innan det ska städas så är det klart att det kan vara smutsigt, säger hon till Handelsnytt.

Efter att det regionala skyddsombudet var på besök i butiken i somras har det skett en del förändringar till det bättre, säger anställda vi varit i kontakt med. Till exempel är passen i kassan inte längre än två–tre timmar och det finns hjälpmedel för bättre ergonomi.

Inget nytt skyddsombud

Efter att Lina var tvungen att sluta på butiken i Mobilia finns det inte längre något skyddsombud.

– Vem skulle våga ta på sig den rollen? Som skyddsombud inom Lager 157 är man så oerhört ensam.

Hon är orolig för hur det påverkar de anställda. Många är unga, bara 18 år, och det är deras första jobb.

– Jag är rädd att de ska bli utbrända. På Lager 157 är det inte varorna som är förbrukningsvaran, det är personalen.

Handelsnytt har under en veckas tid sökt Lager 157:s ledning för en intervju om uppgifterna i artikeln.

