Artikeln i korthet Barnskötare, städare, kökspersonal, elev- och lärarassistenter samt vaktmästare och chaufförer omfattas av Kommunals avtal med Fremia för skolor, förskolor och fritidshem.

Lönerna höjs med 943 kronor i genomsnitt den 1 november 2025 och med 697 kronor den 1 november 2026.

Deltidsanställda får ersättning i nivå med den för övertid från den 1 november 2026, och det införs delpension från 62 års ålder. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Vilka berörs av avtalet?

Avtalet gäller barnskötare, städare, kökspersonal, elevassistenter, lärarassistenter, vaktmästare, resurspersonal till barn med behov, vaktmästare och chaufförer som är anställda i förskolor, skolor och fritidshem.

Cirka 1 300 arbetsgivare har avtalet, de flesta är små kooperativa förskolor, men bland arbetsgivarna finns också Fryshuset, Folkuniversitet, Stockholms stadsmission och Medborgarskolan. I Kommunals yrkesgrupper finns drygt 1 800 anställda.

Avtalet gäller från den 1 november 2025 till den 31 oktober 2027.

Vilken löneökning blir det?

Lönerna höjs den 1 november 2025 med 943 kronor i genomsnitt på heltid och med 697 kronor i genomsnitt på heltid den 1 november 2026. Lönerna är individuella, därmed kan höjningarna bli olika.

FAKTA: Lägstalöner Från den 1 november 2025: Ny lägstalön är 23 698 kronor för den som saknar yrkesutbildning. Ny lägstalön är 26 163 kronor yrkesutbildade. Från den 1 november 2026: Ny lägstalön är 24 736 kronor för den som saknar yrkesutbildning. Ny lägstalön är 26 860 kronor yrkesutbildade. Läs mer

Får deltidsanställda övertidsersättning?

Ja, deltidsanställda får ersättning i nivå med övertidsersättning för extra arbetade timmar från den 1 november 2026.

Vad innehåller avtalet mer?

Ersättningar och ob-tillägg räknas upp med löneökningarna. Lägerersättningen höjs till 365 kronor per dygn den 1 november i år och till 376 kronor per dygn den 1 november 2026.

Delpension blir möjlig från 62 års ålder.

Om dygnsvilan blir mindre än 11 timmar på grund av en oförutsedd händelse ska det kompenseras vid nästa dygnsvila. Om det inte kan ske ska så kompenserande vila ges inom 14 kalenderdagar.