Lager 157 om personalens tuffa kritik: ”Självklart beklagligt”

Artikeln i korthet Lager 157 bemöter personalens kritik mot arbetsmiljön och hävdar att företaget tar arbetsmiljöfrågor på största allvar.

Företaget ställer sig frågande till facket Handels synpunkter om att de förhållandevis unga cheferna får mindre utbildning och stöd än i andra modekedjor.

Arbetsmiljöverket har kritiserat Lager 157 för återkommande problem med bland annat stress, dålig städning och kartonger som staplas på ett farligt sätt. Företaget svarar att de jobbar med att förbättra sina rutiner. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Handelsnytt har försökt få en intervju med Lager 157 för att få svar på frågor som behöver ställas om bland annat brister i arbetsmiljö och arbetsförhållanden i butikerna. Vi får endast svar via mejl, från talespersonen Agnes Kaczmarek, Head of Operation på Lager 157.

Enligt Handels sticker Lager 157 ut när det gäller arbetsmiljö. De har fler ärenden och kontakter om brister hos er än i andra butikskedjor. Hur ser du på det?

– Vi tar alltid frågor om arbetsmiljö på största allvar och välkomnar när de lyfts, det är en viktig del i att utvecklas som arbetsgivare.

– Informationen om att vi skulle sticka ut jämfört med andra kedjor är helt ny för oss och är inget vi tidigare fått information om från Handels. Vi har inte heller tagit del av något statistiskt underlag som visar detta och kan därför inte kommentera en uppgift som inte är kopplad till fakta vi kan ta del av.

Läs Handelsnytts granskning Rädsla och kaos på Lager 157 – nu larmar personalen

”Delar inte bilden”

De ser ett samband med att ni vuxit så snabbt, att butiker öppnat utan att rätt kunskap funnits på plats. Hur ser du på det?

– Vi delar inte bilden att vi har öppnat butiker utan att rätt kunskap har funnits på plats. Även här är det inget vi tidigare har fått signaler om från Handels, men eftersom frågan nu har lyfts vill vi gärna förstå vad den bygger på och har därför tagit kontakt för vidare dialog.

– Vi har vuxit snabbt de senaste åren och det ställer naturligtvis höga krav på att rutiner och kompetens utvecklas i takt med expansionen. Vi har därför under de senaste åren förstärkt våra interna utbildningsinsatser, tydliggjort ansvarsfördelningen och byggt upp en central HR- och arbetsmiljöfunktion som stöttar butikschefer och team i hela landet.

– Vid nyöppningar och omlokaliseringar informeras alltid Handels och vi säkerställer att det finns rätt kompetens och erfarenhet på plats från start.

”Nya butikschefer får löpande stöd”

Vilken utbildning och vilket stöd får nya butikschefer? Facket säger att de ofta är unga och orutinerade och får mindre utbildning och stöd än i andra butikskedjor. Stämmer det?

– Alla nya butikschefer hos oss går igenom en introduktionsutbildning där arbetsmiljö, ledarskap och säkerhet är centrala delar. De får även löpande stöd från regionchefer och HR.

– Det stämmer att några av våra chefer är yngre, men alla får den utbildning och det stöd som krävs för att kunna leda både team och verksamhet på ett bra sätt. Vi ser det som en styrka att ha en mix av erfarna och nya ledare som kan lära av varandra. Vi har inte tagit del av något statistiskt underlag eller någon information från Handels som visar att detta skulle vara ett problem.

– Inför varje nyöppning påbörjar butikscheferna sitt arbete flera veckor i förväg för att säkerställa att introduktion och utbildning, inklusive BAM-utbildningen (Bättre Arbetsmiljö), är genomförd innan butiken öppnar.

– Som en växande arbetsgivare skapar Lager 157 många nya jobbmöjligheter runt om i landet och vi lägger stor vikt vid att kombinera det med utbildning, trygghet och långsiktig utveckling för våra medarbetare.

”Varje butik ska ha ett skyddsombud”

Vilken utbildning och stöd i arbetsmiljöfrågor får coacherna i Lager 157:s butiker?

– Våra coacher har en viktig roll i det dagliga arbetet och har utbildning i arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet. De får också löpande stöd från butikschefer och HR i frågor som rör det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Ni skriver i er årsredovisning att det finns skyddsombud i alla butiker, men det stämmer inte enligt facket. De har få skyddsombud registrerade i era butiker. Hur ser du på det?

– Det är vår ambition är att varje butik ska ha ett skyddsombud och det är också den information som ligger till grund för det vi skriver i årsredovisningen. Det kan såklart variera över tid, till exempel om medarbetare byter roller eller går vidare till andra tjänster.

– Samtidigt vill vi påminna om att det enligt lag är facket som utser skyddsombud, inte arbetsgivaren och vi får därför inte själva fråga eller nominera personer till rollen. Vi arbetar däremot aktivt med att bygga kunskap och engagemang kring arbetsmiljö i butikerna. Alla våra coacher får utbildning direkt av HR och deltar regelbundet i gemensamma möten med butikschefer och regionchefer.

– Vi vill gärna, tillsammans med Handels, hitta sätt att underlätta processen för fler att engagera sig, eftersom ett aktivt skyddsombud i varje butik stärker både trivseln och säkerheten för alla.

”Sett över våra städrutiner”

När man tittar på de problem Arbetsmiljöverket konstaterat är det ofta samma som återkommer i olika butiker. Till exempel dålig städning, stress och psykosociala frågor, kartonger som staplas med rasrisk, bristfälliga (eller helt uteblivna) riskbedömningar, avsaknad av lyfthjälpmedel. Varför återkommer problemen i nya butiker när ni ålagts att fixa dem i andra?

– Vi tar Arbetsmiljöverkets synpunkter på största allvar och arbetar löpande med att förbättra rutiner och arbetsmiljö i hela organisationen.

– Vi har många nya medarbetare och butiker i lokaler med olika förutsättningar. Det gör att vissa praktiska frågor, som städning eller logistik, kan variera mellan butiker, men vi arbetar aktivt för att skapa en mer enhetlig standard.

– Vi delar inte bilden att riskbedömningar skulle vara bristfälliga eller utebli. De genomförs i våra butiker och följs upp kontinuerligt. Vi har tydliga rutiner för hur lyft och hantering ska gå till och vilka hjälpmedel som ska användas.

– Under året har vi även sett över våra städrutiner och logistikflöden för att underlätta arbetet i butikerna. Bland annat har vi ökat antalet leveranser per vecka, vilket minskar mängden gods vid varje tillfälle och gör hanteringen enklare och säkrare. Utöver det har vi infört gemensamma checklistor, utbildningar i riskhantering och en mer strukturerad uppföljning för att säkerställa att lärdomar sprids och att förbättringarna får genomslag i hela organisationen.

”Tagit kontakt med Handels”

Facket säger att ni lappar och lagar för att undkomma kritik när något fel upptäcks i en butik, men att det inte får genomslag i alla butiker. Hur ser du på det?

– Vi delar inte den bilden och inte heller här har vi fått några indikationer från Handels om att det här skulle vara ett problem. Nu när frågan har lyfts vill vi gärna förstå vad den bygger på och har därför tagit kontakt med Handels för en dialog.

– När något behöver åtgärdas i en butik görs alltid en central genomgång för att förstå orsaken och sprida lärdomarna vidare. Vi har infört gemensamma rutiner för dokumentation och uppföljning, så att förbättringar verkligen får genomslag i hela organisationen, inte bara där frågan först uppstod. Det här är ett långsiktigt arbete som vi följer upp löpande.

”Alla medarbetare ska känna sig trygga”

En tidigare anställd vi pratat med säger det inte är kläderna som är förbrukningsvaror hos er, utan personalen. Hur ser du på det?

– Det är självklart beklagligt att någon har haft den upplevelsen och ingenting vi tar lätt på.

– Vår ambition är att alla medarbetare ska känna sig trygga, sedda och ha möjlighet att utvecklas över tid. De är vår viktigaste tillgång och mycket av vår framgång bygger på att människor stannar länge och växer inom organisationen. Många av våra ledare har själva börjat som butiksmedarbetare.

Hänvisades till konsult

Hur är det med arbetsmijökompetensen centralt? Vi blir hänvisade till en konsult – bör inte denna kompetens ständigt finnas i organisationen?

– Arbetsmiljökompetensen finns ständigt inom organisationen. Lager 157 har en HR-avdelning som ansvarar för personal- och arbetsmiljöfrågor i hela verksamheten.

– Utöver den interna kompetensen samarbetar vi med externa specialister vid behov, till exempel i större utbildnings- och utvecklingsinsatser. Det är ett sätt att säkerställa att vi alltid har tillgång till aktuell kunskap och kan stärka våra interna rutiner ytterligare.

– Det dagliga arbetsmiljöarbetet leds och följs upp av vår HR-avdelning i nära dialog med butikschefer, coacher och skyddsombud.