Hård debatt om att förbjuda bemanningsföretag på kongressen

– Bemanningsföretagen äter sig in i den svenska arbetsmarknaden likt rosten på en gammal fransk bil. De marknadsför sig som flexibilitet men i verkligheten så gör det oss utbytbara. De splittrar arbetsplatser, pressar löner och gör anställningstryggheten lika svår som att få tag på en gratis parkering i Stockholm säger ombudet Nadjam Malik.

Många lagerarbetare ser problem med bemanning

Det blev en rejäl debatt om att bemanningsföretag på Handels kongress under onsdagskvällen.

Både Handels avdelning i Eskilstuna, där många stora lager ligger, och klubbstyrelsen på Icas lager i Helsingborg vill att facket ska arbeta aktivt för att förbjuda bemanningsföretag i Sverige.

”Gör anställda livegna”

De tycker bland annat att bemanningsföretagen gör att arbetsgivare kan avsäga sig ansvar för sin personal, och gör anställda livegna i system av osäkra och ohållbara jobb.

Handels avdelning i Eskilstuna skriver i en motion, ett förslag till kongressen att ”Arbetsplatser med A-, B och ibland till och med C-lag kommer aldrig att gagna en sund och hållbar arbetsmarknad i vårt land. Bemanningsföretagens närvaro på svensk arbetsmarknad är ett hot mot den svenska arbetsmarknads- och partsmodellen.

Robert Norberg på Coops lager i Eskilstuna.

– Vi ser det varje dag. Bemanningsanställda som sneglar på mobilen för att se om de har ett jobb imorgon eller inte. Det gäller att vara snabb när erbjudandet kommer, annars blir man utan. Bemanningsföretagen har gjort människor till handelsvaror, säger Robert Norberg, som jobbar på Coops lager i Eskilstuna.

”Inte önskvärt med förbud”

Förbundsstyrelsen tycker inte att ett förbud varken är möjligt eller önskvärt. Frågan har varit uppe på tidigare kongresser där det beslutats att inte försöka förbjuda bolagen.

Den motiverar sitt beslut med att det finns tillfällen då bemanningsföretagen behövs, bland annat vid sjukdom eller som tillfälligt komplement. Det viktiga är att facket kan se till att företagen har goda arbetsvillkor och följer lagar och regler.

”Riskerar att leda till fler otrygga anställningar”

– Bemanningsbranschen är idag starkt reglerad av kollektivavtal. Handels arbetar aktivt för att organisera de anställda inom bemanningsföretagen. Ett förbud riskerar att leda till flera otrygga anställningar i form av visstidsanställningar och entreprenadbolag, vilket kan försämra villkoren ytterligare, säger Rasmus Tallén från förbundsstyrelsen.

Tillslut röstade kongressen på förbundsstyrelsen linje och Handels officiella hållning blir fortsatt att bemanningsföretag ska vara en del av arbetsmarknaden.