När myndigheten genomförde tillsyn på lokförarutbildningarna upptäckte de brister på flera områden.

I Kristinehamn har flera elever inte fått den praktik som ingår i utbildningen, och i vissa fall har kommunen fått rycka in och försöka lösa den praktiska delen.

”Eleverna har rätt till en kvalitetssäkrad utbildning. Det handlar i förlängningen om både säkerheten i spårtrafiken och tryggheten i arbetslivet”, säger Petra Särefjord, sektionschef på Transportstyrelsen i ett pressmeddelande.

Lokförarutbildningen är en yrkeshögskoleutbildning som enligt lag ska innehålla både teori och praktik. När kraven inte uppfylls har Transportstyrelsen rätt att stoppa verksamheten – vilket är vad som nu har hänt.

”Vi ser allvarligt på det här. De studerande ska få de kunskaper som krävs för att kunna jobba som lokförare och bidra till ett säkert järnvägssystem”, säger Petra Särefjord.

Förbjuds att bedriva skola

Kritiken riktas mot företaget Transport Competence Center, TCC, som ansvarar för delar av utbildningarna i Kristinehamn och Nässjö.

Företaget förbjuds med omedelbar verkan att bedriva utbildning, och förbudet kommer att ligga kvar tills utbildningsanordnaren kan visa att bristerna är åtgärdade. De har tre veckor på sig att överklaga beslutet.

TCC har tagit emot beskedet från Transportstyrelsen och arbetar nu med att åtgärda bristerna, säger bolagets vd, Stefan Palmier.

– Vi är angelägna om att lösa det som har uppmärksammats och för tillfället är vi fullt upptagna med att hantera frågorna som har uppkommit.

Företaget har dock ännu inte beslutat om de ska överklaga beslutet eller inte.

Kommunen tar över ansvar

Enligt Nässjöakademin, som driver lokförarutbildningen i Nässjö, kommer beslutet inte att påverka de studerande på deras utbildning i någon större omfattning.

Kritiken handlar om de delar av utbildningen som Transport Competence Center ansvarar för.

För att de som i dag pluggar till lokförare i Nässjö ska kunna slutföra sin utbildning kommer kommunen ta över alla moment från företaget. Inte heller de som påbörjar sin utbildning i januari kommer att drabbas, enligt kommunen.

Fått kritik tidigare

För Kristinehamns del är det inte första gången som brister uppmärksammas.

Redan i augusti riktade Myndigheten för yrkeshögskolan skarp kritik mot lokförarutbildningen i kommunen.

Myndigheten pekade i en granskning på att studenterna bara fått omkring hälften av den praktik som utlovats – vilket var långt under förväntan.

Kommunen lovade att åtgärda bristerna och skapa bättre förutsättningar framöver. Trots detta anser Transportstyrelsen inte att tillräckligt gjorts, och utfärdar ett förbud för företaget bakom Kristinehamnsutbildningen.

Tillfällig lösning säkrad

På måndagen meddelade Kristinehamns kommun i ett pressmeddelande att de löst situationen, så att studenterna på deras utbildning kan fortsätta.

– Vi har hela tiden haft fokus på de studerande och deras möjlighet att fullfölja sin utbildning. Därför känns det positivt att det finns en tillfällig lösning på plats, säger Kambiz Asadollahi, förvaltningschef för Arbete, kompetens och välfärdsförvaltningen i Kristinehamns kommun.

Tills vidare skrivs de in på TCC:s lokförarutbildning i Göteborg, men i lokaler i Kristinehamn. Därför kan de fullfölja sin praktik utan avbrott, skriver kommunen.