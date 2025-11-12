Artikeln i korthet Fem personer har drivit ett nätverk av bluffbolag i byggbranschen som tvättat 380 miljoner kronor genom att sälja fejkfakturor.

Gruppens kommunikation skedde via krypterade chattar och en man i 35-årsåldern ledde verksamheten, medan en kvinna kontrollerade pengaflödet.

Alla fem åtalade har dömts för grovt penningtvättsbrott, med straff från ett år och tio månader upp till sex års fängelse, och de ska betala tillbaka många miljoner till staten.

I domen från Södertörns tingsrätt beskrivs det hur stora mängder pengar tvättats på ”industriell skala” under kort tid.

– Det handlar om ett stort antal bolag, vars enda funktion varit att tvätta pengar. Och det har tvättats väldigt, väldigt mycket pengar i de här bolagen, säger Gustaf Marteleur som varit åklagare i ärendet.

– Det har kallats för en penningtvättsfabrik, och det är precis vad det handlar om.

Sålde fejkfakturor

Under 1,5 års tid drev fem personer, två kvinnor och tre män, ett stort nätverk av bluffbolag som gjort svarta pengar vita.

Genom att sälja falska fakturor till över 800 byggföretag slussade de runt 380 miljoner kronor mellan egna bolag och konton, utan att några riktiga tjänster utfördes.

– De här kundbolagen har fått tillbaka kontanter från nätverket, mot en avgift. Och sedan har det gått till svarta löner i byggbranschen.

En del av nätverkets pengar har tvättats genom att köpa och sälja bilar för över 60 miljoner kronor, för att gömma var pengarna kommer ifrån.﻿

Men på ytan har bolagen sett ut som vilka företag som helst.

Gömde sig i hemliga chattar

– Det har varit så himla välorganiserat och genomtänkt, med bland annat en ekonomiavdelning och en fakturaavdelning. All kommunikation har skett via krypterade chattar, och personerna har bytt alias och mobiltelefoner för att undgå att bli upptäckta, säger Gustaf Marteleur.

Högsta chef i nätverket har en man i 35-årsåldern varit. Han har haft den övergripande kontrollen över verksamheten och varit den som övriga rapporterat till.

När polisen knäckt de krypterade chattarna har man exempelvis kunnat läsa hur hans medbrottslingar tar upp frågor om lön med honom och ber om semester.

Kvinna styrde pengaflödet

En kvinna i 35-årsåldern är den som har kontrollerat de dagliga pengatransaktionerna.

Hon har sett till att kontanter, både i svenska kronor och amerikanska dollar, levererats direkt till byggarbetsplatser där de använts för att betala ut svarta löner.

Kvinnan har hanterat flera olika bank-id:n parallellt för att kunna sköta de många överföringarna mellan kontona.

Övriga tre, en kvinna och två män, har på olika sätt varit delaktiga i att utföra penningtvätten – men utan ledande roller, enligt Gustaf Marteleur.

Ska betala tillbaka miljoner

Alla fem har nu dömts i Södertörns tingsrätt för grovt penningtvättsbrott.

Huvudpersonen, mannen i 35-årsåldern, får det längsta straffet – sex års fängelse och tio års näringsförbud.

Han ska dessutom betala över 17 miljoner kronor som han tjänat på brotten, till staten.

Kvinnan i 35-årsåldern döms till fängelse i fyra år och sex månader, och utvisas och förbjuds att återvända till Sverige i tio år.

Hon döms att betala 200 000 kronor till staten.

De andra tre personerna får från ett år och tio månader till tre och ett halvt års fängelse.