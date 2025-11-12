Artikeln i korthet Regeringen föreslår att en ny sanktionsavgift införs för personer som fått felaktig utbetalning av a-kassa. Avgiften ska ligga på 25 procent av summan för den felaktigt utbetalda a-kassan.

Enligt regeringen syftar avgiften till att minska antalet felaktiga utbetalningar av a-kassan.

Kristina Andersson, 60, har nyligen fått krav på återbetalning från a-kassan och är starkt kritisk till idén om att hon skulle behöva betala böter om regeringens förslag gällt i dag. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Regeringen har presenterat ett nytt förslag som ska stoppa fusk och felaktiga utbetalningar från a-kassan.

Det handlar om en sanktionsavgift, en slags böter, för den som fått pengar som den inte har rätt till. Avgiften ska ligga på 25 procent av beloppet som krävs tillbaka, som mest 73 500 kronor.

Avgiften ska gälla både den som fuskat medvetet och den som inte haft för avsikt att göra något fel.

– Tanken är att sanktionsavgiften ska fungera som ett straff för den som fuskar medvetet och som en väckarklocka för den som inte är tillräckligt noggrann, sade utredaren Mikael Westberg när förslaget presenterades vid en pressträff.

Kristina, 60: ”Det är ju inte klokt”

En som nyss fått ett krav på återbetalning från a-kassan – utan att ha fuskat – är Kristina Andersson, 60, i Göteborg.

Förslaget om att hon i framtiden skulle behöva betala en sanktionsavgift på 25 procent gör henne ledsen, säger hon.

– Det är rent ut sagt för jävligt. Att komma med en idé om att man ska böta för något som man har gjort i god tro, det är ju inte klokt.

Förslaget om a-kasseböter Regeringen vill införa en straffavgift för den som fått pengar från a-kassan utan att ha rätt till det. Avgiften ska vara 25 procent av det felaktiga beloppet. Som minst ska man betala 2352 kronor, och som mest 73 500 kronor. Syftet är att minska antalet felaktiga utbetalningar och planen är att reglerna ska införas senast 1 juli 2027. Varje år betalas ungefär 55 miljarder kronor ut inom områdena arbetslöshetsförsäkring och arbetsmarknadspolitik. Av dessa uppskattar regeringen att 2,6 miljarder kronor är felaktiga utbetalningar. Det finns ingen statistik för hur många av de felaktiga a-kasseutbetalningarna som görs på grund av fusk, men enligt en rapport från Ekonomistyrningsverket uppskattas ungefär hälften av alla felaktiga utbetalningar från samtliga välfärdssystem vara fusk. Läs mer

Hon har jobbat som bussförare i över 20 år och har alltid trivts bra med det.

Men efter en trafikolycka för ett par år sedan blev hon deltidssjukskriven, och nu kan hon inte längre jobba lika mycket som förr.

Att hitta ett nytt jobb på deltid har visat sig vara tufft. Därför blev a-kassan ett viktigt stöd för henne.

Krävs på tiotusentals kronor

Men i oktober fick hon plötsligt ett brev från A-kassan.

De kräver att Kristina ska betala tillbaka hela den a-kasseersättning som hon har fått sedan hon ansökte, i april i år – nära 30 000 kronor.

Dessutom – plus en ränta på elva procent.

– Det går inte. Det är pengar jag inte har.

Regeringen: Skattepengar ska brukas rätt

När socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) presenterade förslaget poängterade hon att det handlar om en princip om att skattemedel används på rätt sätt.

– Hårt arbetande människor måste kunna lita på att deras pengar går till det de är avsedda för, sade hon på pressträffen.

Det resonemanget ger Kristina inte mycket för.

– Det är bedrövligt. Jag vet ju att det finns de som fuskar, men det här att man blir misstänkliggjord fast man inte gjort något fel – det gör mig ledsen och förbannad.

Lever med små marginaler

Sedan Kristina blev av med jobbet lever hon med knappa marginaler och har behövt banta ned sina utgifter till ett minimum. Hon har ingen bil, ingen dator, inget bredband och åker aldrig på några resor.

En mobiltelefon har hon för att kunna betala hyran – och avgiften till a-kassan.

– Hur ska staten driva in böter från en som mig, som inget har? Då får de skicka Kronofogden, men här finns inget att mäta ut, säger hon och lägger till:

– Jo, jag har en gammal tv, de får väl ta den då.

Böter skulle inte slå hårdast mot de som fuskar, utan de som har en tuff vardag och bara försöker göra rätt i ett alltför komplicerat system, tror Kristina.

– De kör ned folk som redan är nere sedan innan. Det kan verkligen drabba folk riktigt hårt.